星座運勢網站「星座喲」分享，獅子座、金牛座、白羊座2022年的貴人運很旺，貴人運帶動事業運一起上漲，明年職場之路將非常順遂，不爭不搶卻能一路領先，再創事業高峰。

▍1.獅子座

獅子座2022年的貴人運很旺，帶動事業運跟著上漲，其實2022年他們的表現不是很突出，業績表現也很普通，他們又不是很積極的與人競爭，理論上事業應該不太有明顯進展，不過明年獅子座的好人緣帶來很大的助力，身邊出現許多有力的貴人，總在關鍵時刻伸出援手，讓獅子座在職場上一路順遂，更不吝提攜他們，就算明年表現不夠亮眼，依然有升職加薪的機會。

▍2.金牛座

金牛座性格本來就很低調，習慣一個人悶著頭努力，又很怕欠別人人情債，會習慣性拒絕別人幫忙，不過2022年他們的貴人運旺到無法擋，身邊會出現欣賞金牛座的人，把他們的努力和表現看在眼裡，並且在他們不知情的狀態下，找機會讓他們在眾人面前發揮，長官和同事將感到非常驚艷，一舉成為職場上的大紅人，事業更上一層樓。

▍3.白羊座

白羊座2022年的貴人運快速提升，無論在哪都很容易遇到熱心人士幫忙，職場上的前輩也不吝伸出援手，做什麼都順心，讓身邊的同事感到非常羨慕。白羊座明年在社交場合將會非常活躍，人際關係迅速擴展，而且很容易受到長輩或長官的重視，職場上一路順遂，讓他們面對工作和生活的態度都更加樂觀積極，正能量影響周遭的人，白羊座也將成為別人的貴人。