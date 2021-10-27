海瑞溫斯頓 (Harry Winston)是個充滿愛的珠寶品牌，品牌縮寫「HW」，代表著「Husband & Wife」（夫妻）永結同心的永恆之愛，也被引伸為「Health & Wealth」（健康與財富）的無限祝福，即起至11月21日登場的「Winston With Love頂級珠寶鑑賞會」，海瑞溫斯頓為愛歡呼、以愛為出發，推出總價10億、55件充滿愛的珠寶腕表作品，將愛化為永恆，永久珍藏。

今年全新登場的「Winston With Love」系列珠寶腕表作品，以「LOVE」為主軸，以兩人相愛的歷程分為四大愛情篇章，「L」意指Winston Light，透過色彩繽紛和璀璨奪目的珠寶作品，描繪愛情擦撞時電光火石的歡欣雀躍；「O」意指Winston Obsession，以絢麗的寶石與鑽石，捕捉愛情的熾熱火花；「V」則代表Winston Vow，以堅硬不摧的寶石，許下終身承諾的愛情誓言；「E」則是WinstonEternity，以永恆不變的寶石，讓愛不斷延續、直到永遠。

海瑞溫斯頓Winston With Love珠寶系列Brilliant Glow項鍊，主石為近4克拉黃鑽，也是來台最貴的一件作品。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston With Love珠寶系列Brilliant Glow耳環。（Harry Winston提供）

Winston Light系列旗下的Sparks系列項鍊、耳環和戒指，以夜空的煙花為靈感，採用紅寶石、藍色丹泉石或橙色錳鋁榴石等三種色彩的寶石，構築成色彩繽紛璀璨的珠寶作品，描繪了愛情初期煙花四射的雀躍心情。另一件Brilliant Glow珠寶套組，則展現品牌令人嘆為觀止的寶石鑲嵌技術，以鑽石、黃鑽、粉紅剛玉、錳鋁榴石和紅寶石等寶石交織而成，如同蕾絲織品般飄逸靈動，黃鑽項鍊的主石是一顆甜蜜心型切工黃鑽，在粉頸美胸間綻放幸福的璀璨光芒，也是珠寶展上最貴的一件作品。

海瑞溫斯頓Winston With Love系列Sparks丹泉石戒指，詮釋兩人相遇時電光火石的歡愉時刻。（Harry Winston提供）

Winston Obsession系列的Dancing Flames珠寶，則以珠寶頌讚熾熱如火的愛情，項鍊的中央主石鑲嵌一顆緬甸鴿血紅寶石，並綴以鑽石、紫色剛玉和錳鋁榴石，一對垂墜式耳環則以紫色剛玉、紅寶石、錳鋁榴石構成，另搭配同款髮飾和戒指等，演繹熱戀中情人熱情如火的愛情，就像是星空下照亮夜晚的狂野火焰。

海瑞溫斯頓Winston With Love系列 Dancing Flames 珠寶 耳環 。（Harry Winston提供）

愛情穩定之後，就進入心靈相契的階段，Winston Vow系列中的Promise 項鍊、戒指和耳環，以玫瑰金鑲嵌鑽石、紅寶石、黃色鑽石和粉紅剛玉，勾勒一顆顆愛心。Dual Hearts系列珠寶則以兩顆心型紅寶石為主石，在錦簇鑽石的圍繞下，更加璀璨迷人。

海瑞溫斯頓Winston With Love系列Winston Vow Winston Promise戒指，以永恆的寶石許下愛的誓言。（Harry Winston提供）

代表永恆愛情的Winston Eternity系列，則主打Sweet Heart珠寶作品，將兩顆相互交錯的心型鑽石、緬甸鴿血紅寶石和粉紅剛玉，組成了Sweet Heart項鍊、耳環和戒指，代表永結同心、永不分離的愛情，也是愛情的最高境界。

海瑞溫斯頓Winston With Love珠寶作品Endless Love項鍊，以永恆的符碼詮釋不朽的愛情。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Winston With Love珠寶作品登台，每件作品皆充滿愛的氣息。（Harry Winston提供）