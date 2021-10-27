海瑞溫斯頓 (Harry Winston)是個充滿愛的珠寶品牌，品牌縮寫「HW」，代表著「Husband & Wife」（夫妻）永結同心的永恆之愛，也被引伸為「Health & Wealth」（健康與財富）的無限祝福，即起至11月21日登場的「Winston With Love頂級珠寶鑑賞會」，海瑞溫斯頓為愛歡呼、以愛為出發，推出總價10億、55件充滿愛的珠寶腕表作品，將愛化為永恆，永久珍藏。
今年全新登場的「Winston With Love」系列珠寶腕表作品，以「LOVE」為主軸，以兩人相愛的歷程分為四大愛情篇章，「L」意指Winston Light，透過色彩繽紛和璀璨奪目的珠寶作品，描繪愛情擦撞時電光火石的歡欣雀躍；「O」意指Winston Obsession，以絢麗的寶石與鑽石，捕捉愛情的熾熱火花；「V」則代表Winston Vow，以堅硬不摧的寶石，許下終身承諾的愛情誓言；「E」則是WinstonEternity，以永恆不變的寶石，讓愛不斷延續、直到永遠。
Winston Light系列旗下的Sparks系列項鍊、耳環和戒指，以夜空的煙花為靈感，採用紅寶石、藍色丹泉石或橙色錳鋁榴石等三種色彩的寶石，構築成色彩繽紛璀璨的珠寶作品，描繪了愛情初期煙花四射的雀躍心情。另一件Brilliant Glow珠寶套組，則展現品牌令人嘆為觀止的寶石鑲嵌技術，以鑽石、黃鑽、粉紅剛玉、錳鋁榴石和紅寶石等寶石交織而成，如同蕾絲織品般飄逸靈動，黃鑽項鍊的主石是一顆甜蜜心型切工黃鑽，在粉頸美胸間綻放幸福的璀璨光芒，也是珠寶展上最貴的一件作品。
Winston Obsession系列的Dancing Flames珠寶，則以珠寶頌讚熾熱如火的愛情，項鍊的中央主石鑲嵌一顆緬甸鴿血紅寶石，並綴以鑽石、紫色剛玉和錳鋁榴石，一對垂墜式耳環則以紫色剛玉、紅寶石、錳鋁榴石構成，另搭配同款髮飾和戒指等，演繹熱戀中情人熱情如火的愛情，就像是星空下照亮夜晚的狂野火焰。
愛情穩定之後，就進入心靈相契的階段，Winston Vow系列中的Promise 項鍊、戒指和耳環，以玫瑰金鑲嵌鑽石、紅寶石、黃色鑽石和粉紅剛玉，勾勒一顆顆愛心。Dual Hearts系列珠寶則以兩顆心型紅寶石為主石，在錦簇鑽石的圍繞下，更加璀璨迷人。
代表永恆愛情的Winston Eternity系列，則主打Sweet Heart珠寶作品，將兩顆相互交錯的心型鑽石、緬甸鴿血紅寶石和粉紅剛玉，組成了Sweet Heart項鍊、耳環和戒指，代表永結同心、永不分離的愛情，也是愛情的最高境界。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。