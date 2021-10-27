基隆市天外天焚化廠旁保麗龍回收工廠近期不斷飄出異味，業者雖裝設集氣機及空氣濾淨機改善，附近居民仍於夜晚聞到刺鼻味，今天上午不滿前往現場抗議，要求將工廠遷移。對此，環保局表示，會與業者協商，尋找合適地點再搬遷。

基隆保麗龍回收工廠主要進行熱熔作業，將回收保麗龍減容後再利用，但近期不斷飄出異味，附近居民10月初到現場抗議表達不滿，才得知是保麗龍減容機的集氣器損壞，導致氣體未經處理飄散在外；市議員韓世昱要求業者3天內改善。

不過，成效似乎不佳，仍不斷有民眾反映，時常聞到異味，尤其在夜晚刺鼻味更為明顯。韓世昱指出，空氣檢測雖皆符合標準，但實際到工廠現場還是聞得到氣味，要求環保局配合當地里長，共同找出不明氣體究竟從何而來；另外，他提及，天外天周圍有非常多住戶、社區大樓林立，不適宜在人口密集地方設置對人體有害工廠，希望可以將廠區遷移他處。

信義區孝賢里長莊榮清表示，保麗龍回收廠原從東光路遷移到天外天焚化廠旁，但大家皆不知情，碰巧這段時間又遇上疫情，許多民眾戴上口罩敏感度不高才沒察覺，直到最近一直聞到臭味，追蹤後才發現是保麗龍回收工廠，他說，如果不要設廠就不會造成空氣污染，要求業者遷址。

對此，環保局清潔隊長潘家齊說，10月已請廠商加裝汙染防制設備，今天空氣及噪音管制科監測人員到場檢測後，數值皆符合標準，但有居民提及會聞到氣味，這點不敢否認，會立即改善，希望民眾多體諒給一點緩衝時，會與業者溝通，另尋其他合適地點後遷移。