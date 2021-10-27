總獎金300萬元的第34屆高雄公開賽今天在髙雄高爾夫俱樂部展開首回合，24歲的在地高雄職業選手許閎軒打出低於標準桿5桿的67桿，暫居領先；劉嚴鴻後9洞大爆發，最後交出68桿，以一桿之差暫時居次。

許閎軒今天短鐵與推桿佳，共抓下6鳥及1柏忌，他表示，今天120碼距離的短鐵打得準，只失手5個洞未成功打上果嶺，推桿配合得也很好，有4個洞都是12呎小鳥推桿，4個5桿長洞有3個洞都把握住抓鳥，今天27推的助益不少；今天的開球木桿也多照著他預想的意思維持一定水準。

劉嚴鴻今天自第10洞出發，第16洞開球歪進長草，打了6桿苦吞雙柏忌，前9洞38桿；不過後9洞卻大爆發，自第2洞至第4洞，及第7至第9洞，兩次連續3洞3鳥，共抓下6鳥，交出30桿，雖然今天採較佳球位規則，但是也寫下他個人9洞最低桿非正式紀錄。

他賽後指出，那幾洞的鐵桿與推桿都很準，「怎麼打怎麼進啊！」第二與第三洞都是6丶7呎的小鳥推桿，第4洞是38呎小鳥長推，第8洞又是一記36呎小鳥長推，第9洞則是6碼外的切球直接進洞。

52年次的呂文德今天4鳥1柏忌，拜精準的切桿與推桿之賜，他自第10洞出發，前9洞抓1鳥，35桿，後9洞自第4洞至第6洞連3鳥，前兩洞都是3呎小鳥推桿，第6洞是15呎一推抓鳥；唯一柏忌是在第7洞一記3呎短推失手未推進洞吞下；他曾於2016丶2017年連續兩年摘下高雄公開賽冠軍。