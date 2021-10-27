今天綠食農場首次媒合台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會、台南警察之友會白河辦事處，舉辦捐血活動。（張毓翎攝）

台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會熱情共襄盛舉。（張毓翎攝）

原本家族在台南市東區經營印刷廠的吳震彥，6年前退休後，與妻子、小姨子回歸農村闢建開心農場，原本只是要種給家人吃，沒想到在親朋好友的口耳相傳下，無心插柳柳成陰，開始對外銷售，至今農場已具相當規模，而除了積極「開墾」人生第二春，他也不忘做公益，27日舉辦捐血活動，並提供自家蔬菜，鼓勵民眾踴躍捐血。

吳震彥的女兒吳承樺表示，媽媽跟阿姨出身於農家，出社會後不斷打拚，與爸爸一起經營印刷廠，嚮往小時候的純樸生活，退休前即有計畫回歸農村，並有感於近年的「食安問題」，想種植有機蔬菜，爸爸也很支持她們的理念，從旁協助外務部分，並連結過去人派和社團資源做推廣。

吳震彥和家人在台南市白河區大林里購地開闢「綠食農場」，因為過去印刷廠的工作及參與的服務性社團人脈資源，許多客戶、朋友聽聞他們種植有機蔬菜，都紛紛向他訂購，供應量愈來愈多，於是向鄰地90多歲阿公承租農地，增加耕作面積，亦可解決農田荒廢的問題。

從購地當時，至今農地已有2甲多，園區作物總類多，葉菜類有蚵白、青江菜、小松、萵苣等，水果類則主打台灣香檬，近年農場還挑戰種植的「卡蜜拉哈密瓜」，全程以有機耕作方式栽培，不以量多嘩眾取寵，以地產地銷方式，將最新鮮美味的蔬果供應給消費者。

今天綠食農場首次媒合台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會、台南警察之友會白河辦事處，舉辦捐血活動，吳震彥送熱情挽袖捐血的民眾有機蔬菜，給他們補充體力，同時也推廣自家用心栽種的農產品。