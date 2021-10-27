嘉義縣議員黃嫈珺今天在縣議會質詢時點出營養午餐相關問題。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣議員黃嫈珺27日縣議會質詢時表示，5月疫情爆發前曾到學校實際了解，有廠商因成本問題，一周營養午餐出現麵輪2到3次，希望教育處能實際解決問題。教育處代理處長李美華表示，這學期開始全縣營養午餐已都採最有利標，也規畫14間學校作為中央廚房，目前相關作業正在進行中。

黃嫈珺說，現在物價上漲，嘉義縣教學生午餐費落在30元到38元之間（含人事、瓦斯等等費用）大部分學校都以最低標招標，5月疫情爆發前曾實際了解，有些學校營養午餐一周內出現2-3次「麵輪」，水果小、品質也不優，有辱嘉義縣是農業大縣的美稱。

黃嫈珺表示，嘉義縣很多小學都位偏遠地區人數也不多，廠商要有基本利潤只能提供像這樣沒有營養價值的麵輪，要仰賴政府對於偏鄉地區的運輸以及人事補助或興建中央廚房，讓餐費回歸食材的購買，才能讓孩子吃的營養又健康。

嘉義縣教育處代理處長李美華表示，今年9月開始全縣122間學校都採取最有利標招標，且食材費用要求拉到20元以上，加上中央補助的6到10元，每餐食材費近30元，針對偏遠小校還有廚工補助及部分運費補助等。

另，教育處體健科長黃宏鼎表示，教育處媒合地區大型的學校作為中央廚房，目前規畫3校新建中央廚房、14校擴建，未來能供餐給附近小校，擴建案預計明年6月可完工，負責央廚的學校會找適當廠商運送，山區因學校之間路途遙遠，運送有困難，會透過補助維持營運。