疫情減緩，五倍券拉抬內需消費，遠東SOGO今宣布，全台7店周年慶統一於雙11(11月11日)正式開跑，為期12天的周年慶活動，董事長黃晴雯也訂下目標，全台7店業績目標110億元，有信心成功挑戰新高紀錄，較去年周年慶成長近2％。

SOGO百貨今年仍維持以往12天，堪稱是百貨業界最短的周年慶檔期，黃晴雯表示，受到疫情影響，台灣出國觀光人數大減，消費動能都留在國內；由於SOGO推出的優惠組合最划算，加上復興、忠孝館改裝帶來的新氣象，有信心達到110億元史上新高目標，等於每小時能創造高營業額，穩坐百貨坪效王。

黃晴雯指出，周年慶除了必備促銷優惠組合外，今年也針對五倍券，優於業界打出單筆滿2500元、送250元的購物抵用券，與同業5000元、送500元的做法，堪稱業界最低門檻，希望讓更多消費者參與、提供更多消費選擇。

經過這波本土疫情，SOGO百貨周年慶的來店禮特別以多啦a夢為主題，包括保溫杯、手提袋、保鮮盒等，黃晴雯表示，多啦a不分性別、老少咸宜，尤其在疫情洗禮過後，多款來店禮設計，可以為台灣帶來歡樂與魔法。

本土疫情爆發後，百貨通路5至8月業績都非常慘澹，黃晴雯根據統計指出，9成上班族領了5000元面額的五倍券，到百貨公司多會加碼花到6000元，有7％比例會花到1萬元以上，不僅彌補先前疫情嚴峻導致的業績衰退，甚至全年還能創造正成長，預估今年SOGO百貨全年營收可望衝破455億元，同步創歷史新高。