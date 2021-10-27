基隆市議會今日召開第19屆第6次定期會，市長林右昌在會中提出施政報告，城市博覽會將在明年4月登場，邀請大家一同來見證翻天覆地改變的嶄新基隆。

林右昌說，城博會原訂10月舉辦，考量疫情持續變化，並希望全民疫苗涵蓋率超過6成，經評估後改於明年4月22日至5月2日舉行。城市博覽會分為A、B、C三個主展區及K副展區，A展區以基隆港口為核心，B展區以正濱舊漁會大樓為中心，C展區以海科館為軸心，K副展區則以沙灣地區為中心。

林右昌說明，城博會重點展區為A展區，範圍從西二倉庫、城際轉運站到國門廣場、海洋廣場、延伸至基隆地標及豎梯、太平山城及東三、東四旅運大樓，呈現基隆市港中心的翻轉改變，內容聚焦於文化治理與市民共創等核心內容，並連結港城丘的地理特性呈現，並在基隆城際轉運站大頂棚下邀請基隆在地商家參與，打造城市選品店。

亮點之一為城際轉運站大頂棚外之公共藝術作品《山海鳴光》象徵著向光航行的船，呼應海洋文化及城際轉運站智慧未來的跨科技、創意、創新及兼顧海洋思維的公共藝術；亮點之二是「點亮基隆山海城光電計畫」，串聯本市港、城、丘空間，透過光電藝術元素，結合燈光、建築光雕等方式，重新詮釋基隆山海城的人文底蘊與觀光量能，另外還有海洋廣場光影藝術作品《光境》等。

至於亮點三則是舊火車站1樓以聯合建築與設計師事務所的概念規畫，將以模型、設計圖稿和影音資料展出港區周圍一連串新市政建設從無到有，以及如何改善市民生活的過程，印證基隆的改變是集結眾人力量的成果。

此外，這次博覽會將結合嶄新的東岸郵輪旅客服務中心與郵輪業者，展現本市國際母港特色與魅力，邀請郵輪業者於城市博覽會期間固定靠港，於船上規畫晚宴、國際論壇、觀光年會與婚紗幸福產業展相關活動，展現專屬基隆的生活體驗。