工研院與信保基金、台灣中小企銀合作，以「智慧財產評價」的方式，讓來自校園的新創團隊也能獲得銀行融資，目前已有數十家新創公司，以專利與技術成功取得貸款。成功大學在時任副校長的吳誠文大力支持下，2020年也邀請了工研院與信保基金到校，與老師們及有意新創的團隊進行交流，介紹「專利融資」的具體作法，也因此促成了信保基金就成功大學張明熙教授技轉的永福生技公司擔保融資1億元，創下我國學界技轉廠商以專利與技術融資的最高紀錄。

工研院技轉法律中心執行長王鵬瑜表示，那是第一次工研院與信保基金團隊，首次獲邀進入校園介紹智慧財產融資專案。信保基金前董事長，現任會計師李耀魁是促成智慧財產融資的重要推手，他表示，吳誠文誠摯的邀請並親自到場，讓他印象相當深刻。因為成功大學的創新技術，加上校方行動支持，信保基金願意提供1億元信用保證，如此將提高銀行融資意願，也能增加投資者的關注，我們相信資金結合學界的研發能量，會是促成臺灣企業成功轉型的正向循環。

王鵬瑜表示，成功大學長年致力於產學合作，蓄積豐沛的科研成果，培植的衍生新創公司或技術移轉公司為數可觀，有策略地將技術市場與資本市場連結，可為學校引進許多資源。臺灣的學界研發能力一直都在，而且能量相當高，但要將研發能量轉化為商業動能，需要主事者的支持和行動策略。

工研院與中小企業信保基金，啟動智慧財產融資專案，學校新創團隊可透過工研院協助申請資金，信保基金提供同一企業最高2.2億元保證額度，全台共26家金融行庫受理貸款。王鵬瑜指出，期待與更多的老師及新創團隊合作，既提供廠商技術，更提供友善的資金挹注，翻轉臺灣產業。