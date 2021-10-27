長興（1717）在中國大陸十一長假提前拉貨的貢獻下，9月營收展現穩健月年雙增力道，自結9月稅前盈餘4.7億元，月增15.08％，較去年同期成長27.11％；前三季稅前盈餘36.65億元，年增70.29％，每股稅前盈餘2.96元。伴隨特用材料、電子材料迎旺季，全年營運保持高成長。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，產品包括合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興表示，十一長假前客戶提前拉貨帶動8、9月出貨較旺。9月合成樹脂出貨量增加，營收明顯成長；特用材料包括光固化材料及新產品MiniLED封裝膠出貨活絡，維持歷史高檔；電子材料部分，乾膜光阻出貨穩定，真空壓膜機出貨量較上月減少。

雖然受制產品組合與原物料成本上漲，影響長興毛利率表現，9月營業利益3.16億元，年減8.26％：但因認列投資收益與不動產利益等業外貢獻，拉動9月稅前盈餘達4.7億元，與營收一樣，展現月、年雙長表現。

展往後市，長興指出，近期國際油價大漲，原物料成本上揚，約有近五成營收來自合成樹脂，市場競爭同業較多，售價調整落後原物料漲價，合成樹脂的獲利受影響較大。不過，特用材料與電子材料以利基產品為主，產品轉嫁能力高，油價影響程度有限。

此外，中國大陸9月底陸續實施限電政策，長興中國產能將會配合政策進行降載，除可以現有庫存調度因應，也可搭配發電機調整生產時程，並密切關注後續供電狀況、上下游產業鏈所受影響，適時調整產銷計畫。