伴隨國內疫情緩和，「2021捷克摩瑟水晶展27日起，假高雄漢大飯店一樓展出，將持續到11月1日，希望能吸引廣大的收藏家前往觀賞。

秋高氣爽的水晶之旅

每逢楓葉泛紅的秋天，捷克摩瑟水晶都會有精彩絕倫的新品問世！今年的新品總算在高雄記者會燦爛登場！因為疫情，摩瑟水晶工坊的藝術家今年依然無法與收藏家們見面，但他們對水晶的熱情，即使在非常時期仍絲毫未見改變。在這金秋豐收的時節，國裕將帶您展開一場璀璨絢麗的水晶之旅！

雕刻技藝鬼斧神工

摩瑟大師運用多種雕刻技法，精確琢磨細節，讓古典的油畫在晶瑩剔透的水晶上重生。勁道有力的雕刻線條，體現動物的矯健與靈活行動力，足見大師技藝之高超。

作品包括「永恆的容顏」：摩瑟雕刻大師湯瑪斯．雷瑟所創作，以義大利畫家布魯諾．馬約的畫作為靈感，記錄了曼妙女郎輕掬秀髮的動人瞬間。大提琴家：摩瑟賽林格大師，取材自俄羅斯畫家安娜．拉祖莫夫斯卡婭的「協奏曲」。淑女與天鵝：賽林格大師的另一新作，靈感源自法國畫家東尼．弗勒禮的名畫。攬鏡美女：雕刻家史沃博達在水晶上完美再現了英國畫家法蘭克．迪科塞爾之油畫名作。「雙雄爭霸」：摩瑟查魯帕克大師所創作，充分展現動物的力與美。「大草原」：雕刻家史沃博達所創作，他以水晶雕刻的「陽刻」與「陰刻」兩種手法融於一體，讓人印象深刻。

鎏金彩繪經典傳世水晶彩繪在用色上有如煉金一般複雜，藝術家往往要為不同的作品備妥不同之材料、設備與技法。彩繪大師杰樂奇以精雕細琢的古法完成「花樣年華」作品；他更以高超之技藝，創作新藝術風格的「榮耀金樽」、「鷹揚萬里」、「傳來好運紅鸚鵡」等華麗浮雕為特色的花瓶，再次展現了摩瑟水晶的奢華尊貴。

現代切割時尚生活「出類拔萃」：捷克設計師洛比契克藉由摩瑟水晶的色彩與光學效果，靈感來自建築，它像一組具有巧妙的幾何結構與運動能量的藝術菱鏡，為觀者提供一場豐富燦爛的視覺饗宴。「雲河星系」：摩瑟水晶藝術家賈伯瑞克以精湛的切割技藝，傳達出他內心的故事。和平：摩瑟藝術家舒哈契克畢生致力於幾何線條的設計，創作這件線條簡潔而頗具張力的花瓶。

經典杯組永恆傳說今年度之特展乃摩瑟水晶創新與傳承之結合。代表傳承的是八大系列的經典水晶杯組，它們是摩瑟的不朽篇章，呈現出全球貴族的一個生活切面。這些歷經百年仍然暢銷之精品，是水晶愛好者不可或缺之選擇。

創新與傳承摩瑟展風華今年，摩瑟藝術家將創新與傳承結合，把摩瑟水晶做最完美的呈現，值得收藏家親自鑑賞並典藏！這些閃耀奪目的作品，是摩瑟藝術家無數個日夜晨昏孜孜不倦努力的成果。在外界干擾減少之時，藝術家們更專注於創作，大師們的恢弘創意以及精湛技藝，為摩瑟帶來了意想不到的嶄新氣象。

摩瑟水晶無論自用、典藏，抑或送禮，均在不經意之間，流露出收藏者的卓越品味。誠摯歡迎您參與今年摩瑟水晶盛會，共享華麗光影水晶下的美麗時光！