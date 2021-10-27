合庫銀統籌鴻磐開發36.2億聯貸案 創1.4倍超額認購潮

由合作金庫商業銀行統籌主辦的鴻磐開發36.2億元聯貸案，在銀行團踴躍參貸下，最終以1.4倍超額認購完成募集，並已在本月中旬完成簽約，由於鴻磐開發這宗聯貸案，全與觀光飯店的BOT案有關，因此該超額認購潮也被解讀為金融圈看好國內觀光飯店業最壞的時機已過，而願意盛情捧場。

合庫指出，本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債、股權投資及開立履約保證函，參與融資的銀行計有5家，包括合庫、彰銀、農業金庫、華銀、土銀。其中在股權投資上，主要用於再增資負責飯店營運的公司。

鴻磐開發成立於98年，當初即是為了承作台鐵的「萬華(東、西)車站大樓民間參與興建營運案」用地開發經營的BOT案而成立，在98年3月取得經營權及地上權後，鴻磐即著手興建萬華車站的東西站大樓增建及停車塔，已於107年完工並開始營運，目前西站為「凱達大飯店」、東站則為台北市政府第二行政中心及格萊天漾大飯店。

其中「凱達大飯店」為凱撒飯店連鎖推出的全新飯店品牌，計有750 間無菸客房，以輕工業、豪華、雅緻等三種特色設計，讓房間呈現多元風格，以滿足旅客的不同需求，並附設完善的露天泳池及健身房等設施，飯店中附設有中餐廳「家宴」提供粵滬風格中式美食，以及西餐廳「百宴」提供各式異國美食吃到飽，另有挑高7米2多、284坪的多功能宴會廳。