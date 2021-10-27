勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所26日發布《新常態下的曙光–亞太半導體起飛》報告指出，未來十年半導體市場發展將轉向「消費端+企業端」雙驅動模式，特別是以5G、人工智慧（AI）和物聯網為首的數位技術，其應用將更偏向垂直產業與企業端的智慧場景。

在消費應用端，電動車與自駕車將成為驅動半導體需求的最重要因素，預計至2030年，每輛車的半導體價值將成長十倍，2020－2025營收年均複合成長率將達到14.3％。

勤業眾信指出，「台灣、韓國、日本、中國大陸」可謂是亞太區的半導體四強，主導整個亞太區半導體上中下游的產業發展，而一連串的黑天鵝事件也提升亞太半導體在全球的重要性。隨著需求從消費端擴大至企業端，預計2030年全球半導體產值將突破一兆美元；而亞太半導體市場在全球的占比將達到62％。

日本企業在半導體材料領域的占比超過全球市場的一半；而台灣和中國大陸則主導了全球半導體封測市場，且台灣更是目前為止最大半導體代工地區，相較其他三個地區，保持相對較高的出口額。

另一方面，政府支持也是半導體產業發展的主要推動力之一，包括稅收減免等資金和經濟刺激舉措，以及人才培養計畫，有效助力亞太半導體產業保持競爭力。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，半導體不斷提升的需求及在全球經濟中日益增強的重要性，使得半導體晶片已成為重要戰略資產。全球半導體短缺和地緣政治局勢緊張的現狀，加強各地區對半導體供應鏈的審查，並促使彼此間爭奪半導體產業的領導權。

目前美國拜登政府正在努力將半導體製造業轉移回美國，以減少對少數晶片製造商的依賴。2020年亞太區汽車半導體收入為121.9億美元，其中，日本在汽車半導體領域以98.6億美元的收入遙遙領先亞太其他地區，台灣以8.2億美元位居亞太第二，韓國以5.7億美元位居第三，中國大陸以5.1億美元位列第四。

整體而言，亞太區占全球汽車半導體市場的三分之一。在全球營收排名前15家半導體企業中，亞太區企業占據五席，充分彰顯亞太區的市場主導地位，從產業發展軌跡可見各政府在推動亞太半導體產業中扮演了關鍵角色。

勤業眾信報告指出，韓國政府未來十年將與三星、SK海力士等上百家韓國公司投資約4500億美元，打造全球最大的半導體產業供應鏈；日本在半導體領域針對尖端半導體集中投資規畫，設置約18億美元的基金以大幅擴充扶持政策；而中國大陸國家大基金二期300億美元的資金未來幾年將會陸續投入半導體產業。

台灣企業已規畫至2025期間，在半導體投資超過三兆台幣（約1070億美元），除了在晶片代工環節實力強勁之外，在上游的 IC 設計、中游的晶圓生產、下游的封裝和測試以及設備、材料全領域都有佈局。陳明煇指出，目前台灣半導體產業亦積極處理電、水和廢棄物問題，重塑其科技生態系統永續發展，發展綠色半導體供應鏈，有機會成為台灣未來的新競爭力。

而AI將成為推動整個半導體產業各領域發展的重要因素，引發未來十年的應用和創新浪潮。勤業眾信報告指出，藉AI新興技術與需求為半導體產生新的市場機會，擴大至金融、醫療、製造業等應用，透過節約成本、縮短產品上市時間、提高企業運作效率以及產品品質，使半導體產業實現新的盈利成長機會。展望未來十年內，AI每年可以為半導體公司增加十億美元利潤。

陳明煇表示，半導體產業正面臨著巨大的AI人才缺口問題，AI領域的人才成為半導體公司發展的新動能，需求量急速增長，期望未來可透過政策和企業相互合作，及時調整人才策略以應對未來科技趨勢的發展。

在低碳經濟理念與政策的驅動下，全球汽車產業正朝著「綠能化、智慧化、聯網化」三大方向催生新的變革，隨著電動車的發展，功率半導體與第三代半導體等需求將大幅增加，成為驅動半導體需求的重要因素；智慧化和網聯化也將刺激路面感測器和通訊半導體需求的成長。未來汽車半導體有望成為半導體產業內發展最快的領域，預計增速高達14.3％，年收入將從2020年的387億美元增加到2025年的755億美元。