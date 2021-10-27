中央流行疫情指揮中心晚間再宣布加開2對象預約名額，包括BNT第1劑及AZ第2劑，預估24.8萬人符合資格。（指揮中心提供）

國內第12輪疫苗預約已於今天中午截止，但中央流行疫情指揮中心晚間再宣布加開2對象預約名額，包括BNT第1劑及AZ第2劑，預估24.8萬人符合資格，將陸續發送簡訊通知，並於今晚7點起開放預約，至明天（28日）中午12點截止。發言人莊人祥說明，各縣市剩餘名額也不同，以雙北成功預約機會很高。

第12期第2階段將增加開放第一劑BNT及第二劑AZ疫苗預約接種包括：

(一) 10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾，即1992/1/1(含)-2003/12/31(含)間出生，預約接種第一劑BNT疫苗；人數預估約16.8萬人。

(二) 10月13日中午前意願登記且7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之40歲民眾，即1981年1月1日至12月31日(含)間出生，預約接種第二劑AZ疫苗；人數預估約8萬人。

本次加開預約時程為10月27日下午7時至10月28日中午12時；施打時程：10月29日至11月3日。針對符合上述增開預約資格者，於今日下午7時起開放預約即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送。

由於各縣市可預約接種名額不等，第1劑BNT為9.8萬人，第2劑AZ為10萬人，發言人莊人祥說明，本次加開預約並未增開各縣市量能，各縣市剩餘名額也不同，以雙北來說，成功預約到的機會很高。

本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平台或合約醫療院所方式提供民眾接種。