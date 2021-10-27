美國微信用戶聯合會（USWUA）10月25日表示，針對川普政府「微信禁令」發起訴訟並在法院取得勝利後，拜登政府今年6月撤銷「微信禁令」。之後USWUA方律師團再次出擊，向美國政府索取補償，為以前錯誤付出經濟代價。經歷數月談判，USWUA與美司法部在上周達成協議，美國政府同意對USWUA產生的律師費進行補償，總額為90萬美元。

據《環球時報》報導，2020年8月6日在川普政府打壓大陸時，川普頒佈總統令，要求美國商務部宣佈微信危害美國的國家安全，禁封美國境內的微信使用。之後USWUA成立，並向法院遞交訴狀，狀告美國政府微信禁止令侵犯美國微信用戶憲法權利。

在禁令生效前的一天，法院批准針對該禁令的初始禁止令動議，叫停禁封微信。拜登政府上台後，請求法院暫停微信禁令的上訴案件，並於今年6月簽署總統令，撤回川普簽署的微信禁令。8月美國司法部向法庭正式遞交撤訴通知，微信禁令案件正式結束。

USWUA表示，對於從美國政府獲得的90萬美元補償，參與案件的5家律所協商之後，決定首先補償各個律所向第三方廠商支付的開銷，剩餘部分據每一家律所在案件投入時間按比例分配。