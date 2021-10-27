一名80多歲的廖性阿嬤，將近一周沒有大便，腹痛難受，前往南投醫院急診就醫，檢查為降結腸腫瘤導致腸阻塞，經醫師進行大腸支架裝置後，先解決了排便問題，日後再安排腫瘤切除手術。

南投醫院大腸直腸外科廖師賢醫師表示，阿嬤無法排便，是因為大腸左側的降結腸處，長了一個腫瘤，因而擋住了排泄物的通道，糞便因而無法通過，一周以來出現腹痛、嘔吐等症狀，若沒有即時處置，可能會造成腸子壞死、腹膜炎等併發症。

廖師賢指出，大腸癌治療仍須以手術治療，但阿嬤由於腸阻塞的腹脹較嚴重，為讓她可以先紓解腹部阻塞，一般會先設置暫時性人工肛門，但許多患者對於人工肛門的裝置較抗拒，也有部分患者因為年紀較大、心肺功能不佳，對於兩次手術的麻醉風險有所顧慮。

考量阿嬤年紀，因此選擇裝置大腸支架，以內視鏡於阻塞的腸道中裝置金屬支架，撐開腸道，緩解排便問題，患者不需全身麻醉，在解決了腸阻塞症狀之後，可以爭取營養補充時間，在體力恢復後，再進行腹腔鏡腫瘤切除手術等後續癌症相關治療。

廖師賢表示，並非每位患者都適合進行大腸支架裝置，大腸支架可能會產生刺激、穿孔、出血、疼痛及滑脫等風險，需評估患者的腫瘤部位等身體狀況，視情況規劃出適合的治療方式，提醒50歲以上或有大腸癌家族病史的民眾，應定期接受大腸癌篩檢等檢查，早期發現、早期治療。