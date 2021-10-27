有些星座因為個性較內斂，因此不敢向喜歡的人坦白自己的心意，導致她們經常與心儀對象擦身而過，《靈匣網》近日分享3個不敢正視感情的星座女，到最後反而嫁給自己不愛的對象。

1.天秤座

天秤女在感情中較優柔寡斷，容易在「感情與理性」間做選擇，她們遇到喜歡的人時，並不是表現自己的愛意，而是會變得傲嬌又高冷，因為她們很害怕對方知道「真實的自己」後，會覺得無聊而失去興趣，這也使對方不理解她們的想法，最終選擇離開，導致雙魚女容易與自己喜歡的人擦身而過。

不僅如此，在天秤女心中認為，得不到才是最好的，因此她們會一邊壓抑自己的感情，一邊假裝對心儀對象沒興趣，就算朋友建議她們不要偽裝自己，但天秤女仍會非常執著，絕不表現出軟弱、自卑的模樣，堅持維持最佳狀態，為了不要露出真實的情感，甚至選擇逃避這段感情。

天秤女到頭來不是與自己最愛的人結婚，而是選擇年紀比自己大的人在一起，因為對方經驗多，且個性穩重又有耐心，可以開導她們，天秤女才懂得如何敞開心扉，向交往對象露出真實的自己，儘管對方並非她們最愛的，但安全感也讓天秤女決定與對方走一輩子。

2.雙魚座

12星座中最懶的就是牡羊座和雙魚座，其中雙魚座還有拖延症，面對感情也是如此，雙魚座個性浪漫，容易動真感情，但她們沒有定性，有時在選擇喜歡的對象時，會變得猶豫不決，因此經常與曖昧對象處於模糊不清的關係裡。

雙魚女的腦波非常弱，只要有人向她們推銷，雙方若交談甚歡，雙魚女基本上都會照單全收，一來是面子問題，二來是怕耽誤到賣家的時間，即使不需要這項產品，她們還是會欺騙自己購買，無論會不會使用，最起碼她們會問心無愧。

雙魚女面對感情問題也是如此，與男友交往到後期，發現彼此似乎不合適，她們會選擇欺騙自己，認為雙方漸漸磨合後，有朝一日一定會適合對方，但事實並非如此，不斷逃避自己真實的感情，就算在感情無法獲得滿足，或是對伴侶已經沒感覺了，她們也不願意承認。

3.摩羯座

摩羯女不喜歡改變，遇到喜歡的對象時，也不會主動追求，暗戀到最後，感情幾乎不會有結果，她們就算知道自己很喜歡對方，但由於個性太內斂，因此缺少主動性，甚至會壓抑自己對感情的衝動，另一方面也認為，自己還不夠完美，對方絕不可能喜歡自己。

摩羯女另一方面又很愛面子，因此告白對她們來說，是一件非常難的事情，遇到越喜歡的人，她們就越不敢說，她們會害怕被拒絕，或是被取笑，此外，摩羯座經常被冠上「工作狂」的稱號，並不是她們有多愛工作，而是努力工作必會有收穫，但感情並非付出就能有回報。

摩羯女到了最後，頻頻與喜歡的人擦身而過，最終甚至為了結婚而談戀愛，嫁給一個不是自己最愛的對象，而摩羯女常被別人說，在感情中喜歡冷暴力，其實是因為對方本來就並非她們的最愛，因此摩羯女對感情就不是這麼熱情了。