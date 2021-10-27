新竹市光臨藝術節萬聖節活動，將於30日晚上5時在東門城魔幻展開，以星際探險夜為主題，將歷史200年古蹟東門城變身星際太空站，規畫沉浸式星際太空劇場，主舞台邀請藝術團體LUXY BOYZ帶來藏光表演及超脫機器人共同演出酷炫燈光舞、好玩的劇團演出高空特技表演，現場還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派隊及神秘隊長不定時出沒，屆時市長林智堅也將化身星際角色，陪伴孩子們一起探險、搗蛋。

今年萬聖節活動以星際探險夜為主題，串聯光臨藝術節光雕展演，沉浸式星際太空劇場，主舞台大秀將在東門城廣場開演，還有多種高難度吊掛動作的高空特技表演，藏光表演及超脫機器人演出每30分鐘1場。

東門城內還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派對及神秘隊長不定時出沒，護城河畔及東門城內皆設置各種星際科幻元素打卡點，屆時林智堅也將化身為星際角色，給孩子們帶來大大驚喜。

萬聖節活動一直以來都是小朋友們每年最期待的活動，教育處表示，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力，歡迎不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的科幻電影主題角色一起大鬧東門城。

萬聖節星際探險夜活動於10月30日展開，下午5時開放入場，將於護城河旁免費贈送神秘小禮物給10歲（含）以下的小朋友，須出示證明文件如健保卡，每人限領1個、數量有限送完為止，歡迎所有市民能夠一起渡過魔幻萬聖節、星際探險夜。