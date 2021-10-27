晟德（4123）27日宣布，伊利集團旗下全資子公司金港，將以每股港幣10.06元總價港幣53.4億元（約191.65億台幣），取得澳優乳業（1717.HK）30.89％股權；其中晟德集團將轉讓12.4％股權，交易金額77億元（港幣21.45億元），預計處分投資利益新42億元。

經由此釋股後，晟德仍為澳優第二大股東，持股為7.23％。

晟德與原第一大股東中信農業產業基金，是在27日與亞洲第一乳業巨擘內蒙古伊利集團（上海證交所上市代號600887.CN）旗下香港金港商貿控股簽署澳優的股權買賣協議。金港除了將以每股港幣10.06元即總價港幣53.4億元，取得澳優乳業30.89％股權外，澳優也將同步定向發行新股9000萬股予金港，交易完成後伊利集團將間接持有澳優34.33％股權，且須依據香港上市規則收購守則規定就澳優已發行全數股份提出全面公開收購；伊利集團將支持澳優獨立運營，專注發展現有業務，並維持澳優於香港資本市場的上市地位。

晟德表示，隨著乳業龍頭伊利集團的加入，澳優未來發展持續向上看好，該公司交易後持有的7.23％股權，價值依舊可期。

晟德表示，截至6月底，該公司每股淨值為46.1元，隨著投資成果不斷「兌現」，今年累計已流入近百億現金，將加速推動核心事業持續壯大，永續金流及獲利模式已儼然成形。

伊利集團多年蟬聯亞洲乳業第一，是中國規模最大、市值最高、產品品類最全的乳製品企業。而澳優是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養健康公司，已在全球構建了研發及供應鏈佈局，其中羊奶粉佳貝艾特已做到全球第一。

此外，澳優在營養品、益生菌等領域的佈局，也有助於伊利強化營養保健品類的業務發展。兩家企業在研發、供應鏈、行銷、通路等業務層面有很大的合作綜效機會，不論是對企業自身的發展，對於廣大的消費者，或對於中國嬰幼兒配方奶粉以及其他特殊食品產業的振興都將帶來很大的裨益。