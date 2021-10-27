姚淳耀在《我願意》飾演邪教教主演技大爆發。（絡思本娛樂製作公司提供）

邪教犯罪影集《我願意》繼入選歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」後，再傳捷報，獲金馬影展青睞，將於11月13、19日等兩日進行首兩集的亞洲首映，本月30日於金馬獎官方網站開始售票，而這也是本屆金馬影展唯一劇集入圍，其中13日的放映場次主創團隊和演員也將出席座談，包含雙男主角姚淳耀與炎亞綸（吳庚霖）、金鐘視后柯淑勤、高慧君與特別演出的田中千繪，首次與亞洲觀眾見面，這也是田中千繪，繼10年前電影《海角七號》後，再次演出經紀人一角。

《我願意》首次在亞洲首映公開劇中會館場景，信眾聚集會館膜拜教主姚淳耀模樣，讓人看得不寒而慄，尤其，邪教儀式震撼人心，每位成員入教前後都有看似脫胎換骨的改變，飾演邪教教主的姚淳耀形容：「每次改變都是這麼痛，浴火重生也要先奔向火焰，怎麼會不痛？」現實生活中，金鐘視帝姚淳耀也曾因為改變而痛苦過，自認曾因選擇接下主持工作跟離開主持工作，對他而言都是重大改變，他坦言：「主持是另一種專業的技能，一開始在學習主持的時候每天都會覺得很痛苦，都會覺得自己很笨、很不適合。」

姚淳耀說：「主持近4年後，選擇再回到演員身份，但卻接不到戲約，一度懷疑自己是否做錯決定？但回過頭才發現，因主持遇見了許多不同人，體驗許多不同職業，這樣經驗給予我當演員的養分。」也因此，姚淳耀在《我願意》堪稱演技大爆發，觀眾可以看到他詮釋邪教教主的「邪」與「狂」。

炎亞綸在《我願意》飾演人氣巨星，他認為人要改變，得突破自己給自己框架的極限，這段過程是非常痛苦的，「現實生活中，我也痛過好幾次，痛到無助，痛到突破框架與自認的極限」。他說：「人性有趣的地方在於，得真正面對自己根本的樣貌，得經過各種痛楚悲傷，或是徹底失敗，才會真正地做出改變，這就是人性的缺陷之一。」

炎亞綸親吐自己最痛苦一次改變，來自於每當說一次話，就會被無限地轉載，並被套上各種情緒而成為爭相報導的新聞，「最讓我難過的是身邊家人的擔心，以及身邊工作夥伴的緊張與不安」，因此炎亞綸開始調整，抒發自己的感受，抒發自己的正義直言的過程，「會用其他方式來實踐我的價值觀，這是我的改變」。

對於入選金馬影展，身兼編劇與導演的吳洛纓表示：「能夠在影院看這齣戲，是個奢侈的夢想，雖然它不是為大螢幕寫的作品，但在影展中首度與台灣的觀眾見面，或許更能彰顯它的戲劇力道和格局，謝謝金馬執委會的看重。」導演姜瑞智也表示：「其實這部劇許多情節或多或少，都是會發生在你我身邊的故事，希望透過《我願意》帶給大家不同角度的思考方式。」