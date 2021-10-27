大陸人社部27日召開第3季度新聞發布會，透露今年以來，北京、上海、浙江、江蘇等18個省市調整最低工資標準。分地區來看，上海以每月2590元（人民幣，下同）居首，比排在第二位的北京（2320元）高出270元，比排名第三位的江蘇（2280元）高出310元。

上海上一輪調整是在2019年4月1日，上海將月最低工資標準從2420元調整到2480元，增加了60元，增幅2.5％；而此輪調整增加額度更大，增加了110元，增幅為4.4％。不斷提高的最低工資標準增幅，彰顯出上海的經濟實力。

北京上調最低工資標準的時間是在今年8月1日，比上海晚了1個月，目前以2320元位居第二位，與上海相差270元。北京最低工資標準之所以高企，同樣離不開當地的經濟實力。

天津市已於今年7月1日上調了最低工資標準，為2180元，目前排名第五位，與上海相差410元。

重慶上調最低工資標準的時間是2019年1月1日，為1800元，目前排名第24位；重慶與上海相差790元，在幾個直轄市中與上海的差距最大。

重慶在今年底之前有可能進行調整；即便今年不調整，明年上調也在規定的時間跨度內，只要在3年之內上調都可以，到時重慶的排名可能會靠前一些。

安徽省最低工資標準是1550元，排倒數第一，與排名第一的上海市相差1040元。

目前大陸執行最低工資標準不含個人繳納五險一金的只有少數地區，比如上海、北京，還有安徽等。

實際上，大陸最低工資制度原來是每兩年至少調整一次，後來為了應對經濟發展不確定性增加、經濟增速下滑，就改為2～3年調整一次。

不少地區集中在今年上調最低工資標準，除了今年經濟形勢相比去年明顯改善，地方有能力進行調整外，大陸中央提出推動共同富裕的要求，而很重要的措施之一，就是要提高低收入者的收入。