提到與指甲相關的疾病，許多人都會想到灰指甲，雖然稱為「灰指甲」，但醫師表示，其實最常見的不一定是灰色，當指甲受到黴菌感染而導致變色、變形、質地改變，都可能是灰指甲的症狀，有9種人是最容易罹患的高危險群，若沒好好處理恐導致蜂窩性組織炎。

根據衛福部食藥署《藥物食品安全周報》，彰化基督教醫院皮膚部主治醫師邱足滿解釋，灰指甲的醫學名稱是甲癬，是指甲受到黴菌感染而導致變色、變形、質地改變，最常見的致病菌是皮黴菌，但顏色不一定是灰色，反而常見黃、黑、白色等等。

食藥署提醒，下列9種人最容易得到甲癬：

1. 糖尿病患者：血糖控制不好的人，會增加黴菌感染風險，而且因為血液循環不好、感覺神經變遲鈍，很容易因為甲癬的存在形成難以癒合的傷口，甚至發生蜂窩性組織炎。

2. 免疫抑制的患者：例如愛滋病患者、洗腎病患、器官移植的患者。

3. 肥胖。

4. 抽菸。

5. 年老。

6. 需要長時間穿鞋：如不透氣防水鞋之類的工作，有許多中學生長時間穿著皮鞋、布鞋，也是高風險族群。

7. 常穿不合腳的鞋子：導致趾甲反覆受到外力不良影響。

8. 遺傳體質：具有某些特定基因的人容易得到黴菌感染，主因是體質比較無法清除黴菌感染。

9. 指甲美容不當。

萬一感染了灰指甲該如何根治？邱足滿指出，目前治療灰指甲的用藥，包括口服、外用、雷射和拔掉指甲等4種方式：

●口服藥：必須在服藥前和服藥數周後各檢測一次肝功能指數變化；此外，有些藥物也不建議充血性心臟衰竭的患者使用。口服藥物的治療期一天1次，手指甲感染需連續服用42天，腳趾甲則是84天。

●外用藥物：因為指甲板結構較難穿透，所以治療甲癬的藥劑有比較特別的指甲油劑，透過溶劑快速揮發的作用提升藥劑濃度、穿透指甲板殺黴菌，每周一次，腳趾甲需持續9-12個月，怕吃藥或有禁忌症的人可選用此法，但每次擦新的藥劑前，必須先磨掉上周的藥膜。

●雷射：許多外國研究，利用雷射的光熱效應可殺死黴菌、促進指甲生長速度，可尋求合格的醫療機構，但療效通常不如上述兩類治療。

●拔掉指甲：若拔除指甲後，指甲的生長環境仍充滿黴菌，仍會再復發，而且傷口照護是個問題。要注意的是，糖尿病、血液循環較差、凝血功能差的人不適用。

邱足滿建議，外出穿著合腳的鞋子，不要打赤腳，並保持足部涼爽和乾燥，指甲也要修剪成適當長度，不宜過長或太短，要穿充分吸汗的襪子，清洗時可用60℃以上的水清洗45分鐘，鞋子則可用臭氧來殺菌，若同住家人有足癬或甲癬，應同時治療，並考慮使用外用抗黴菌藥物預防再度感染。