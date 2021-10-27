新冠肺炎疫情阻撓加上業務難推展，壽險登錄業務員人數9月底約38.81萬人，比去年底少逾8100人，其中壽險公司登錄業務員人數則近22.27萬人，前九月合計也是少4683人，近年第四季都是增員旺季，全年仍可能「轉正」，但10月業務員考試仍看不出明顯增加，若全年仍是無法逆轉勝，將出現10年首度衰退。

今年壽險公司5到7月幾乎都暫停業務員考核，但業務員仍是面臨五大挑戰，一是防疫考量下，客戶減少人際接觸；二是投資型保單吸金，但銷售門檻及行銷資格較高；三低利率持續，傳統壽險銷售難度提高；四為客戶無法出國，旅平險等敲門磚也失靈；五是過去熱賣的失扶險因金管會加強管理，今年大衰退。

2020年開始，新冠肺炎疫情就影響業務員招募，去年3到5月是最恐慌的時期，很多公司都改採視訊面試，但人際接觸還算正常，但去年有死亡保障門檻上路，加上低利率環境保費提高，全年新契約保費只有9168億元，衰退28％以上，所以全年壽險業務員增加5753人，其中壽險公司登錄的業務員只增加1925人，創七年新低。

2021年5月台灣新冠肺炎疫情警戒升高到第三級，壽險業務員無法再面對面拜訪客戶，業績大受影響，6月壽險公司業務員貢獻新契約保費降到175億元，創12年的單月新低，前九月累計壽險公司業務員貢獻2522億元的新契約保費，比去年同期衰退8％以上，傳統保經代業務員則有650億元的業績，也是衰退2％以上。

雖然壽險公司年初依舊開出3到4萬人次以上的增員目標，但今年招募難度亦提高，壽險公司登錄業務員人數前九月減少4683人，主要壽險公司以中國人壽增加800人最多，其次是國泰人壽增加207人，其餘公司都呈現衰退。

不止壽險公司業務員減少，今年前九月保經與保代業務員分別減少604與2857人，合計廣義壽險業務員共少8144人，人數降到38萬8080人，距離2020年6月最高時期的39萬9263人，15個月共少了近1.12萬人。

若壽險公司及保經代業務員第四季未明顯增加，全年若是人數減少，則壽險公司是近八年來首次衰退，整體壽險業務員則是10年來的首次衰退。