遠東SOGO周年慶首波11月11日至22日由台北店3館領軍起跑，全台7店皆維持12天檔期，目標業績要達110億元，較去年108億元成長2％，是史上最高。SOGO董事長黃晴雯表示，忠孝館1、2樓改裝後成長2成，與復興館改裝效益都好，加上振興五倍券助攻，全年目標業績455億元，要較去年446億元增逾2%。

SOGO董事長黃晴雯表示今年周年慶來店禮是哆啦A夢，可施展療癒魔法。（石智中攝）

黃晴雯提到每年周年慶都帶給大家驚喜，把東區商圈做大，她強調：「我們才是雙11的始祖」，34年走過來，橫跨嬰兒潮、X、Y、Z、α 5個世代，特別預備跨越各個年齡層的哆啦A夢來店禮來施展魔法。

SOGO周年慶哆啦A夢來店禮共40款，粉絲跨越各年齡層。（石智中攝）

5月疫情最嚴峻，零售業在海嘯第一排，黃晴雯說，SOGO要帶來5個溫款，包含「商品」豐富、「價格」優惠、「服務」優質、「賣場」改裝、「數位」便利，讓「希望、業績、經濟」都回來，「Find Magic at SOGO」﹗

伊林娛樂名模吳品萱展演Chloe秋冬新裝，時尚大氣。（石智中攝）

這次SOGO除端出跨世代的哆啦A夢施展療癒魔法外，忠孝館化妝品最高回饋逾30％、B1女裝最高回饋30%、男裝23％、運動21%。復興館精品有愛馬仕、LV、香奈兒爆發性帶動，今年以來業績成長3成，還有GUCCI x BALENCINA駭客級聯名助陣；3F LONGCHAMP 11月2日至14日My Pliage訂製包活動、Kate spade全台獨家折扣最低2至4折一起串聯買氣。

伊林娛樂名模吳品萱穿黃淑琦禮服展演蕭邦珠寶，優雅貴氣。（石智中攝）

即日起下載註冊SOGO APP，立享周年慶6500元電子折價券；檔期間化妝品單日單櫃滿6000送800、Beauty Club會員滿3000元可抽iPhone 13、SOGO APP指定櫃位滿3000現折300。其中，忠孝館15個品牌有1200組特惠組「全國獨家」4折起，買再享10％回饋禮券；與2000組買正貨送正貨「幸福分享1+1」明星商品；2000組買大送小「超級大滿貫」。光是忠孝館周年慶化妝品要成長2％，業績要達12.6億元，較去年約12億元還高。

SOGO忠孝館首賣DIOR迪奧蒙田30精裝禮盒，優惠價3285元，限量50組。（SOGO提供）

此外，國際精品滿2萬送2000抵用券，指定珠寶滿3萬送1200抵用券。家電刷國泰世華、遠東商銀單筆滿1萬5000贈300，滿4萬贈800，滿6萬贈1200；鍋具/寢飾刷國泰世華滿6000贈600電子抵用券。

SOGO忠孝館獨家M.A.C魔幻魅惑系列，時尚專業脣膏、晶亮魔脣，皆每支850元；漸變幻光眼影，每個900元；雙色調光盤，每個1800元。（SOGO提供）

另，持紙本五倍券SOGO再加碼單筆2500元送250購物抵用券；正宗雙11始祖超過千組1111元狂慶雙11，家電買1送1；SOGO OMO istore周年慶線上購，滿額現折最高回饋10%；HAPPY GO Pay首4日點數10倍贈，滿2000贈100元餐飲電子抵用券；東區商圈周年慶串聯百家名店，消費抽iPhone、iPad，活動豐富多元。