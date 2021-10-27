Flight Operations in the South China Sea Aboard USS Carl Vinson (CVN 70)

在中俄艦隊近期幾乎「環島」日本一圈後，美國和日本不甘示弱，25日立即宣布於南海進行聯合演訓，參與者包括從印度洋趕回南海的美軍「卡爾文森號」（CVN 70）航空母艦打擊群，以及日海上自衛隊「加賀號」直升機護衛艦（DDH-184）等；「卡爾文森號」26日還公布其戰機於南海的夜間起降影片，示威氣息濃厚。

美國太平洋艦隊25日發布聲明稿，宣布美國海軍與日本海自已在南海進行聯合演習，參演者包括美軍「卡爾文森號」航艦、「尚普蘭湖號」神盾巡洋艦（CG 57）、「史托克代爾號」神盾驅逐艦（DDG 106），以及日海自「加賀號」等。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）指出，「卡爾文森號」航艦打擊群在15日結束第二階段的美日印澳「馬拉巴爾2021」（Malabar 2021）大規模聯合軍演後，原本停留在孟加拉灣，但在中俄艦隊於日本周邊展開行動後，便開始向東航行，並在25日與執行印太派遣訓練（IPD21）的「加賀號」聯演。

不僅如此，美國海軍26日更上傳「卡爾文森號」於南海進行夜間起降作業的影片，參與機型包括F-35C匿蹤戰機、F/A-18E戰機、E-2D空中預警機、MH-60R反潛直升機等。由於中國大陸航艦的夜間起降能力多次遭外界質疑，美軍此舉的示威意味相當濃厚。

中俄艦隊的10艘船艦14日至17日在日本西部海域進行聯演後，18日通過日本北部津輕海峽並繞行日本東部外海，23日再通過日本南部的大隅海峽，幾乎繞日本一圈，被認為是在美中對抗情勢上升下對兩國的牽制手段。