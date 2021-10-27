劉冠廷在《詭扯》中搞笑扮演假警察。（良人行影業提供）

劉冠廷（右）和陳柏霖因為「坦誠相見」慢慢變熟。（良人行影業提供）

劉冠廷在動作喜劇《詭扯》中搞笑扮演假警察，演什麼像什麼的他，這次更是做出相當大的犧牲，主動向導演許富翔提議剃髮成「河童」，他說那段時間相當保密，外出都戴著帽子，就是希望能在大螢幕上給大家驚喜，但仍瞞不過交往12年的女友孫可芳，他回家後，孫可芳一看到就哭喊：「你怎麼變這樣子，但你變這樣我還是會愛你。」讓他相當感動。

憶起剃髮當天，劉冠廷說自己一直雙眼緊閉，想等結束睜開眼後給自己一個很大的衝擊，覺得頭皮越來越涼，該片是去年3、4月在新竹、苗栗的山上拍攝，一到晚上就會超冷，睡覺時民宿不斷灌風進來，他最後是跟工作人員了圍巾向佛地魔那樣纏起來才有辦法入睡，後來頭髮長一點點出來的時候，他笑曝：「因為很像魔鬼氈，我洗完頭要擦乾，結果毛巾卡住。」拍攝的那1個多月裡都要一直補剃。

敬業的劉冠廷不只落髮，連下面的毛都一起剃了，因為片中有場他和陳柏霖、黃尚禾3人的裸奔戲，陳柏霖裸上身、黃尚禾裸下身，他就中獎全身脫光，雖然剛開始有稍微抗拒但無效，也認為滿符合飾演的這個角色，只好欣然接受。他還大方分享「護鵰」的過程，先把毛剃乾淨後，再將整付放進襪子裡，接著往下壓黏膠帶固定住，再用肌貼1條1條地工整地貼上。他笑曝侯彥西也有一場需要做下體保護措施，結果對方亂黏一通，害他在對戲時頻分心笑場。

而該片除了是喜劇片外，陳意涵飾演陰魂不散的女鬼也替電影增添一絲詭譎氛圍。劉冠廷說好像都沒遇過靈異事件，但他是屬於會自己嚇自己的人，所以外出拍戲都會比較難入睡，提到以前獨自在飯店房間裡，耳邊突然傳來怪聲，「不知道是真的有，還是我的錯覺」，只能整晚把燈跟電視都打開。

至於首次與陳柏霖合作的感想，他說「透過電視看的時候有明星的光環，實際相處就會覺得沒有那麼亮」，初次見面時還有點心跳加速，不過「坦誠相見」後就慢慢變熟。該片11月12日上映。