嘉義市政府今舉行新任都市發展處長黃緒信、衛生局長廖育瑋、西區區長柯國振和東區戶政事務所主任黃浩君布達典禮，由嘉義市長黃敏惠親自主持。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府今舉行新任都市發展處長黃緒信、衛生局長廖育瑋、西區區長柯國振和東區戶政事務所主任黃浩君布達典禮，嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市政府是會做事的團隊，布達典禮有人升遷，也有人是職務輪調，希望透過職務輪調的磨練，讓新任主管更加貼近民意，成為市府團隊的助力。

今聯合布達典禮，多位市議員、里長及醫藥衛生界代表、市府主管皆出席觀禮，黃敏惠也針對4位新任主管給予肯定與勉勵，指都市發展處是市府很重要的領頭羊，包括城市的規畫、景觀總體規畫，以及正在進行的鐵路高架化等，都是重要市政工作，黃緒信學識、行政資歷豐富，歷練完整，要借用他的長才，繼續推動嘉義市都市發展。

廖育瑋擔任衛生局副局長多年，具備完整法律、行政與醫藥學經歷，黃敏惠肯定廖育瑋在疫情期間，為守護市民健康所付出的努力，相信在她帶領下，市民可以持續朝著健康深耕方向前進，至於衛生局副局長一職由秘書莊美如擔任。

新任西區區長柯國振，黃敏惠指他民政工作豐富，瞭解基層，也最能貼近市民心聲，期許他在回歸西區區公所後，能發揮戶政與區政的專才。新任東區戶政事務所主任黃浩君，在擔任區長任內反映民意不餘遺力，黃敏惠期望他未來持續擔任市府與市民溝通橋梁。