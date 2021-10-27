女子職業圍棋選手黑嘉嘉，年僅27歲就是台灣棋院職業七段棋士，不只有超強圍棋實力，還有高顏值臉蛋和空靈氣質，獲得「圍棋女神」的美名，甚至被日本媒體譽為「千年一遇美女」；今年7月黑嘉嘉曾曬出和親姊黑萱萱合照，姊妹都是美人也讓網友讚嘆她們家基因強大，近日黑嘉嘉出賣親姊下圍棋真實力，黑萱萱仙女顏值又美暈一票人，直呼「根本是洋娃娃」。

黑嘉嘉和姊姊黑萱萱相差兩歲，年紀相近的關係感情超好，先前在姊姊生日時，曬出姊妹合照獻上祝福，親密地喊「祝我甜美的姊姊生日快樂，我永遠愛妳」；姊妹都是台澳混血，五官輪廓線條明顯又漂亮，也都很有氣質，當時讓黑嘉嘉的粉絲都很驚艷，因為姊妹都美得不像話。

昨（26）日下午黑嘉嘉在臉書發文，分享姊姊黑萱萱和AI下了三盤棋都獲勝，本來稱讚她很棒，但看了棋譜還是一言難盡，粉絲推敲應該是和嘉嘉的圍棋實力仍有一段差距；不過，時隔多月黑嘉嘉又PO出姊妹倆最新合照，兩人都身穿淺色洋裝，像是兩個小仙女一樣，尤其黑萱萱深邃的五官，有粉絲看了不禁讚嘆，「姊姊好像外國人」、「根本是洋娃娃」。

27歲的黑嘉嘉從6歲開始學圍棋，14歲就踏入職業圍棋生涯，目前是亞洲頂尖棋士之一；近年更跨足演藝圈，亮眼外型加上非凡氣質，讓她迅速圈粉，還是各大品牌爭相邀約的代言人，還曾客串電影《消失的情人節》。