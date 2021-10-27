訊連科技（5203）27日召開線上法說會，董事長黃肇雄表示，訊連近年來針對三方面啟動轉型，包括技術、商業模式以及市場，已見到成效，三大成長型業務佔總營收達六成，展望接下來營運，預期PC Create、手機App兩大業務第四季～明年將維持穩健成長，FaceMe人臉辨識部分雖然目前營收還小，但已跨入FinTech、健康醫療等領域，且產業前景看好，預期2022年將可看到較明顯的營收貢獻。

訊連27日公告第三季獲利表現，單季營業利益0.55億元，季減16.7％，年減22％；稅後淨利0.57億元，季減3.7％，不過受到轉投資的玩美移動虧損收斂以及匯率影響，第三季單季獲利較去年同期增加9.3％，每股盈餘為0.73元。

黃肇雄表示，訊連近年針對三大方向啟動轉型，在商業模式部分，從過去OEM綁售逐漸轉為訂閱制，2018年第一季的訂閱營收僅為61萬，至今年第三季已成長至600萬，成長10倍，且在三大成長型產品線中，達75％的收入來自訂閱用戶，顯示訂閱動能強勁，預期未來將會持續成長。

而在技術部分，黃肇雄則表示，5年前訊連在AI人工智慧上較少著墨，近年來持續投入AI以及AR，在人臉辨識業務推廣以及轉投資的玩美移動，都取得相當不錯的成績。

黃肇雄指出，人臉辨識商機龐大，預期市場將從2020年的42.9億美元成長到2028年的138.7億美元，年複合成長率15.7％，訊連從人臉辨識的資安領域開始做起，近年跨入FinTech、健康醫療等，加上近期開放遠端開戶、遠端購買保險，對訊連未來都是相當不錯的機會。雖然目前人臉辨識營收占比還小，但預期未來將有不錯的成長動能，預期將在2022年貢獻營收。

而在市場部份，黃肇雄則說，訊連打破過去框架，從多媒體軟體研發廠商，轉型為人臉辨識以及美妝科技公司。

在業外部分，訊連今年第三季認列玩美移動虧損441萬元，與去年同期認列的1180萬元虧損收斂，黃肇雄表示，玩美移動的首要任務是擴大市場並追求高成長，獲利還不是當前追求的目標。訊連持股玩美38.3％，至今對玩美一共投入約3600萬美元，以上一輪C輪募資來看估值已達1.41億美元，未來玩美若IPO，估值將有望向上提升。

此外，黃肇雄也表示，未來玩美上市，訊連不會考慮在上市前幾年就處分很多持股，將會分批處分，處分後的獲利將會以股息方式與股東及員工分享。