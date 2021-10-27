知名財經外媒稍早前公布10月份全球防疫韌性排行榜（Covid Resilience Ranking），對比9月份成績，台灣本月下滑5名，僅排第47位，整體表現屬於防疫後段班。

據了解，該媒體的全球防疫韌性排行榜，乃是根據疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）、封鎖嚴重度（Lockdown Severity）、航班載客力（Flight Capacity）、接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes）等4個指標的綜合表現，衡量國家在防疫上的韌性。在10月份的成績中，台灣在目前53個列入評比的國家中排名第47位，比上個月（第42位）再度下滑5位，僅排在印尼、羅馬尼亞、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓之前，是倒數第7名。

在整體評比中，台灣在航班載客力、接種疫苗旅客自由度這兩項表現較差，主要是當前仍舊嚴守邊境，防止境外移入擴散疫情的緣故。在封鎖嚴重度這一項上，則算是表現中等。

在10月份的排行榜中，領先的前五個國家分別是愛爾蘭（相比上月，維持第一）、西班牙（持平）、阿聯酋（上升3位）、丹麥（上升1位）、芬蘭（下降1位），在疫苗覆蓋率、接種疫苗旅客自由度上都相對開放，評分較高。前10名的國家當中，仍以歐洲國家為主。

鄰近台灣東南亞國家中，南韓排名最前，比上個月上升12位，排在第14位；日本則是上升13位，排名第16位，皆受惠於疫苗覆蓋率提升還有封鎖程度降低，所以整體防疫韌性分數提升。

另香港下降1位，排名第21位；中國下降5位，排在第28位；新加坡下降20位，排名第39位；越南、泰國、馬來西亞等近期疫情都相當嚴重，對於飛航限制還有防疫都限制仍多，都是防疫後段班。

美國則對比上月，排名提升2位，排在第26位；英國下滑9位，排在第25位；加拿大下滑2位，排名第11位；澳洲排名上升4位，排在第30位。

10月份排名中，智利對比上月上升23名，排至第8位，是進步最多的國家；主因是因為給予已接種疫苗者更多自由的緣故；新加坡下滑20位，跌至39位，是下滑幅度第二高的國家，主因 是因為採取與病毒共存的策略，但仍有很嚴格的管制措施，航空復甦的情況仍步調換慢，大幅落後於歐美國家。