「加300」賓士今天又闖禍，撞飛外送員還棄車肇逃。（民眾提供）

新北市三峽區今（27日）凌晨發生一起車禍，一輛白色C300賓士違規闖紅燈將一名女外送員撞飛肇事逃逸，之後駕駛更在警方到場前棄車逃逸。網友發現該賓士竟然就是去年8月到加油站聲稱要加滿，付款時卻強調「只加300元」，害打工媽媽必須補上1209元差額、當場急哭的那台車。當初「加300賓士」引發眾怒，網友還特別成立臉書粉絲專頁、展開全民通緝，白色賓士所到之處無所遁形，不斷被網友拍照PO網回報行蹤，如今又闖禍，讓網友也傻眼：「真的是很扯！」。

回顧整起事故，去年8月一名女網友在臉書《爆料公社》PO文表示，自己去加油站時，一輛白色賓士在前面加油，明明喊98加滿，加滿後金額1509元，卻突然改口稱自己只說加300，加油站員工要求駕駛拿出行車紀錄器確認，駕駛卻不願意，丟下300元隨即把車開走，讓打工媽媽掉下眼淚，默默吞下1209元差額。

事件曝光引發網友怒火，痛批「開賓士連1200都要凹」、「人不要臉天下無敵」、「全貸C300加油加300是真的」、「這可以提告了吧」、「根本就是想加霸王油」。車主嚇得私訊原PO，稱車子是借朋友開，並非自己駕駛，但會負責前往加油站付清差額，加油站站長也證實對方已前往道歉並付清費用。

不過仍有網友成立《每日關心Axx-xxx9的加油狀況》臉書粉專，供網友「捕獲」這輛白色賓士身影就PO網。