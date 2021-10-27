陳宗彥在底下留言「感謝必勝在防疫工作上的全力協助與投入」(圖／王必勝臉書)

指揮中心醫療應變組副組長王必勝遭爆劈腿小15歲護理師，甚至生下一女，重創形象，本人也在神隱2天後，在今天(27日)傍晚PO文公開道歉，表示已向家人說明，祈求取得諒解，間接承認婚外情，副指揮官陳宗彥也在留言「感謝必勝在防疫工作上的全力協助與投入」。

王必勝在臉書PO文表示，自己私領域處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人困擾，深深感到自責，而這次的諸多誤會和個人錯誤，已向家人說明，祈求取得諒解，但為保護當事人隱私，不便再多做說明，也強調自己的工作依舊照指揮中心規劃，不受影響。

陳宗彥在底下留言「感謝必勝在防疫工作上的全力協助與投入」，但其他網友則分為兩派戰翻天，不少人加油打氣：「辛苦了，加油」、「私領域外人無權說嘴」、「謝謝執行長」、「王兄是一個負責的漢子」、「罵的人最好都沒犯錯過」，但更多人大酸：「公眾人物+官員+已婚搞劈腿，然後一堆人喊加油，真的都看顏色決定對錯耶」、「那之前藍白被罵爽的？」、「藍白劈腿罪大惡極，綠色劈腿就沒關係」、「難怪通姦要除罪化」、「偷吃到連小孩都有了，厲害」、「等等，所以為了保護護理師，妻女被挖出來沒關係？」、「道歉了耶，那不就證明你第一天在說謊」、「昨天還一堆綠粉在洗太太知情」。

周刊踢爆，王必勝過往出國出差行程，雖都未與護理師合照，但兩人卻「形影不離」，王必勝所到之處，護理師也往往會在同時間同地點打卡，就連下榻飯店也都是同一家。王必勝儘管繁忙，但都會抽時間去探望母女，次數頻繁，甚至三周前往9次。

王必勝擁有一個完整家庭，妻子還是北榮神經醫學權威之一，兩人從大學就是班對，婚後育有2女，臉書也時常曬家庭美滿互動，但友人爆料，兩人在現實中互動較冷，感受不到臉書上那樣熱絡，實在無法判定感情到底好不好。