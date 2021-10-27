為改善偏鄉地區資訊科技資源不足問題，桃園市復興區12所高中小學成立課程策略聯盟，以資訊融入教學為主軸，各校發展不同特色課程，教育局與復興區公所合作，27日舉辦教育成果展，由60位學生參展並由評審評分後互相觀摩，展現偏鄉師生豐碩的教學努力與學習成果。

教育局說，復興區課程策略聯盟今年讓各校發展特色MAKER課程，例如霞雲國小學生運用程式設計做出互動作品；長興國小與台灣微軟公司合作打造桃園第一所微軟未來學校；三光國小利用雷射切割技巧，展現學生教師的創意美感；高義國小利用3D列印與雷射切割製作精美文創作品，如燈具、筆記本等，發揮原民美學。

教育局副局長林威志表示，復興區課程策略聯盟為桃園市首創，透過復興區12所高中小共同合作，以系統性的教師專業成長進修、Maker創客增能課程、學校特色發展、運算思維課程、國中小銜接課程等數個子計畫，精進教師課堂教學能力及深化學生基本能力。

霞雲國小獲得這次比賽特優，三年級學生利用Kebbi機器人代替傳統紙張與電子問卷做早午餐滿意度調查，另外還有雷射切割做出凸輪動力玩具，學生創意獲得評審讚賞。校長羅幼蓮表示，除了感謝教育局願意給原鄉教學資源，每周三下午設立創客社團外聘老師不辭辛勞願意遠道而來授課，學生獲益良多。