根據台灣民意基金會最新民調顯示，2成7支持民進黨，1成6支持國民黨，近1成8支持民眾黨。民眾黨「彎道超車」，支持度首次超越國民黨1.4%，暫時躍居台灣第二大政黨。民進黨現在一黨獨大，要慢慢的政黨輪替，資深媒體人黃暐瀚表示，若要政黨輪替，民眾黨和國民黨這兩個小黨要合作才有辦法，此刻如果相互敵視，誰也不會倒下，最後得利的還是民進黨。

黃暐瀚27日在TVBS《鄉民大會》節目中表示，若殲滅了民眾黨，結果可能就是兩個較小的黨死在路邊，一個大黨就繼續永遠執政。因此若要讓民進黨最後慢慢政黨輪替，不管是民眾黨或國民黨，這兩個小的黨要合作才有辦法，此刻若是希望兩個黨互殺，看誰倒下，但問題是誰都不會倒下。

黃暐瀚接著表示，2006年、2010年兩次大選，民進黨想選贏台北市長，派出院長級的候選人謝長廷、蘇貞昌，一樣鎩羽而歸。所以民進黨對要贏台北市長選舉，其實有點心灰意冷，也一直選不贏；民進黨PK國民黨打不贏，因為全台灣最藍的縣市就是台北市。結果2014年台北市長選舉，由柯文哲出戰，其實是柯P跟民進黨配合，此役後來讓國民黨變成在野，還在野8年。

黃暐瀚認為，現在民進黨獲得過半的民眾支持，2020年總統大選，總統蔡英文還獲得800多萬票。國民黨要單獨贏當然很好，有本事就去贏，但如果在不行的情況下，他舉例說，吳國跟蜀國要合在一起才能夠對抗強國，兩弱就要互相抱團取暖，等到民進黨的支持度已經沒有過半的時候，三強才能真正平安。