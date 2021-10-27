日演員戶田惠梨香與水川麻美27日同時各自在IG以黑底白字圖像發文，重砲回應當地周刊近日報導兩人互有嫌隙，以及戶田「精神狀況不佳辭演電影」等內容，戶田嚴正表示「不是從我自己口中說出的話，就不是事實」。

戶田發文開頭便直批「到底要連累多少人、傷害多少人、編出多少的故事、拍到多少照片，你們才會感到滿足呢？」她直言「一直這樣瞎扯不覺得難受嗎？我對你們的身心狀況才感到擔心，一直追著我跑，希望你們不要搞出車禍，離我遠點。」戶田還在IG上貼出水川IG連結，強調兩人友情不變。

水川麻美在《Queen醜聞專門律師》飾演律師。（KKTV提供）

水川當天也憤慨發文「藝人若不講實話就會被罵，但是為什麼周刊胡扯卻不會被批評呢？」她並表示「我的SNS只能看到我私生活一小部分，懇請不要再這樣只從中隨意擷取、發揮成充滿惡意的報導。」

演員上野樹里當天得知此事後，也在推特發文為戶田與水川齊聲抗議叫好，上野說：「兩位實在太棒了！我也曾遇到被周刊無憑無據報導與長澤雅美鬧不和之類的經驗。」上野認為，網路發達的今日人人都能向大眾發言，「大家對周刊報導的反應應已有些改變」，不似過去媒體寫什麼就信什麼。