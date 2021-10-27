瑜伽老師夏米雅（Miya）27日舉辦《帶著瑜珈去旅行》瑜珈音樂專輯記者會。她身穿一襲訂製純白透視禮服，秀出19吋小蠻腰，性感亮眼，她表示穿透視禮服很開心，但壓力很大，因為完全無死角的呈現身材。

夏米雅今年31歲，已單身3年，表示家人之前常催婚，如今看淡、順其自然，她分享理想型是要聊得來、不討厭運動及不要有鮪魚肚的男生，盼與另一半可以一起運動維持身材，她笑說：「我不要求人魚也不要鮪魚。」

她曾遇到算命師說她2022年會結婚，現在仍懷抱希望、期待遇到有緣人，她自認是傳統家庭，不會先有後婚，「我也不是會一見鍾情的人，喜歡有情感堆疊，才知道這個人是不是能嫁」，至於考慮凍卵？她坦言這幾年有考慮凍卵，近期測過身體年齡是21歲，十分健康，「對現在自己的卵子有信心，過幾年會想去凍卵，在想要懷有自己寶寶的時候可以使用。」

夏米雅外型酷似張柏芝，就讀高一被同學封為「小張柏芝」，受到關注，當年學校有「高三陳浩南」、「高二謝霆鋒」的學長同時追她，甚至還發生學長打架事件，夏米雅心疼去照顧受傷的「高二謝霆鋒」，他們後來順利交往，成為她的初戀，豈料對方讀大學時認識新異性就被提分手。

在現場，夏米雅邀來好友李冠儀到場力挺，她們熱愛公益，在7年前相識組成「雪愛天使團」，至今在全台跑了76站，送暖援助許多弱勢團體及機構，他們凡事親力親為，不只捐贈物資，還曾幫忙換掉長年漏水的屋頂、粉刷新的牆壁等。

夏米雅舉辦記者會，身穿一襲純白禮服，秀出性感身材。（粘耿豪攝）