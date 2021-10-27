錢太多，銀行衝房貸也是不得已的。金管會公布最新統計，國銀房貸餘額9月底突破8.5兆元，建築融資則已逼近3.06兆元，都是續創歷史新高，今年前9月銀行房貸加建融增量達7568億元，占同期放款增加量的45％以上，亦是金管會107年起公布統計以來新高比率。

銀行局副局長童政彰表示，主要是近來國銀存款每個月都是2千億、3千億以上規模在增加，銀行必須作必要的信用配置，即錢還要放款出去，才能獲利，政府很難用一個政策馬上將房貸等放款巨幅減速。

亦即中央銀行去年底對不動產祭出選擇性信用管制，但因資金實在太多，不動產授信難以有效降溫，所以9月才又再祭出新的一波。但若銀行存款仍持續增加，恐怕短期內房貸等業務還是會持續成長。

同時，依據銀行法72-2條規定，銀行辦理住宅建築與企業建築放款總額，不得超過收受存款加計發售金融債券總額的30％，9月有一家銀行因為贖回發行的金融債，造成不動產占比超過29％，逼近警戒水位，另外有7家銀行則是介於28~29％之間，家數都比8月增加，而整體銀行依據72-2條計算的平均值則為26.83％，也比8月的26.73％上升。

據銀行局統計，9月國銀房貸單月增加601億元、建築融資則增加307億元，合計908億元，同時間國銀整體放款在9月僅增加740億元，等於房貸加建融是9月放款最主要成長力量，其他放款則是呈現減少。

國銀前9月房貸增加4908億元，餘額達8兆5083億元，且增加金額比去年前9月的3954億元仍多，代表銀行今年去化資金壓力更大、房貸需求亦大，不過，銀行也積極轉銷房貸逾放，讓金管會對放款品質放心，9月底銀行房貸逾放金額降到83億元，比年初至少減少15億元，逾放比0.1％，應至少是九年以上的新低。

建築融資前9月增加2660億元，亦比去年同期增加的2431億元要多，9月底建築融資逾放金額20億元，與去年10月飆高到61億元相比，大減41億元，逾放比亦從當時的0.23％降到0.07％，亦應是數年的新低。