外交部長吳釗燮今天應邀出席捷克國家科學院（Czech Academy of Sciences）及當地智庫「解析中國」（Sinopsis）聯合舉辦的研討會並發表專題演講。吳釗燮以二戰時期姑息主義導致納粹對外擴張的歷史為例強調，面對威權主義、獨裁政體與軍事擴張，全球民主國家應該抱持堅定信心與意志，主動並積極捍衛彼此所認同的自由、民主、人權與法治價值。

吳釗燮說，當前民主體制在全球各地遭受威脅，民主國家更要團結一致，相互扶持；威權政府一再妄稱獨裁體制優於民主制度，台灣就是最佳反證。

吳釗燮強調，捷克故總統哈維爾（Václav Havel）給後人的價值遺產正是台灣與捷克人民竭力追求及捍衛的目標，台、捷兩國雖然地理距離相隔遙遠，但共同捍衛民主與自由的決心早已將兩國緊緊連結在一起。

吳釗燮另提到歐盟、四方安全對話（QUAD）、七大工業國組織（G7）等合作機制對台灣及台海安全的關注日益增加，不僅因為維護「自由與開放的印太地區」（free and open Indo-Pacific）議題備受國際重視，更因為台灣在反制全球威權主義興起的工作中扮演重要角色。台灣願意與全球理念相近國家分享經濟及科技發展的寶貴經驗，強化與全球理念相近夥伴的連結，成為抗衡威權主義的一股「良善力量」（a force for good）。

本次研討會以「邁向建設性關係：與台灣多面向交往」（Towards a productive relationship： Engaging with Taiwan in multiple domains）為主題，深入探討台灣在公民社會、全球安全挑戰等領域強化台捷合作的重要性。