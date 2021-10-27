資深媒體人黃暐瀚今(27日)在廣播「POP撞新聞」電話連線訪問「台灣民意基金會」董事長游盈隆，談及基金會4大公投最新民調，黃暐瀚問游盈隆，從民調數字來看，4個公投案是不是有可能全部都通過？游盈隆表示，如果真的出現4：0，即蔡總統、蘇院長、民進黨全都面臨執政危機，會受到「毀滅性的政治衝擊」。游盈隆坦言，對於這份民調結果，他非常訝異。黃暐瀚也說，真沒想到游盈隆會用「彗星撞地球」形容年底公投案。

台灣民意基金會董事長 游盈隆。(圖/本報資料照)

游盈隆表示，如果是明天投票，4個公投案是可能全數通過4：0，但是有2個問題是，從今天開始算，投票還有52天，時間點很短，若這段時間，蔡政府還有能力去改變，那結果可能會不一樣，但假定明天或現在就投票，那肯定是全部過。

台灣民意基金會提供。

黃暐瀚追問，「若全部都過，行政院長蘇貞昌會被換下來嗎？」。

游盈隆表示，如果是4：0，蘇內閣的去留只是小問題啦！已經不重要了。因為如果真的出現4：0，那就是三位一體都受傷害，即蔡總統、蘇院長和民進黨都會受到非常大的傷害，用災難性的政治衝擊來形容可能還太文言文，用直白的話來形容，就是民進黨、蔡總統全都面臨執政危機，會受到毀滅性的政治衝擊。游盈隆也坦言，對於這份民調結果，他非常訝異，因為防疫所以原先828舉行的公投被延後，但過了一段時間，民眾對公投的態度，基本沒什麼改變。

隨後，黃暐瀚也在臉書坦言，最近Netflix重上他小時候看過的經典電影「彗星撞地球」，真沒想到，民調專家游盈隆，會拿這句話，來形容年底的四大公投。

不過，黃暐瀚也提到，縱使四個公投案，民調看起來會過關，但票還沒投，還有五十幾天，蔡總統可沒打算放棄，剛剛她喊出「四個不同意、台灣更有力」的口號，招招對準國民黨，要營造政黨對決的氣勢。