潘慧如已養成運動好習慣。（球狀星團娛樂公司提供）

張家慧維持18％左右的體脂。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如和張家慧今年三月完成「女神再造計劃」，體脂降到18％、開心公開炫「腹」，好友及粉絲敲碗公開健身課表及女神菜單，對「減重」觀念大大改變的她們，覺得好康又能用一輩子的方法不能私藏，於是在出版社的力邀下，花半年時間企畫《動吃瘦！女神養成提案》，再次邀請到運動營養師楊承樺和健身教練蔡在峰，設計14天特訓運動和飲食的菜單，強調「吃對了、動起來，就會非瘦不可」，讓大家在家也能輕鬆健康瘦。

新書《動吃瘦 女神養成提案》原訂7月暑假發行，卻因疫情搗亂，延至11月初才發行。2位藝人因為延期叫苦連天，因為她們就必須一直維持現有的身材。潘慧如在疫情期間幾乎天天直播運動，不敢鬆懈，即使現在正在軋戲中，也是維持2-3天運動，就連飲食也是從3月一直到現在，依舊照著營養師開立的食譜吃，晚餐不吃澱粉，朋友都笑她是過著神人的生活。

張家慧也在疫情期間天天運動，一直到現在還是保持至少3天居家運動，飲食部份也是以清淡不油膩為主。2位藝人目前依舊維持18％左右的體脂，知道11月書終於要發行，都鬆了一口氣，笑稱終於可以享受一些美食滿足口腹之慾了。

潘慧如說將近一年的時間為了維持身材而忌口，其實也養成習慣了，運動也是。停下來總覺得哪裡不對勁，笑稱早已經習慣身體持續痠痛的感覺，最大的收穫就是衣服怎麼穿都好看，尤其是潛水裝，甚至還可以炫腹一下。且以前常常腰痠背痛，現在也都不會了。

張家慧則是覺得最大收穫就是整個人變輕盈，維持運動讓自己的精神更好，不會像之前午間在家沒事，就會昏昏欲睡。而且隨著運動時間越長，腹肌就越明顯，身材保持苗條自信自然就跟著來。她那群媽媽團朋友都因為她的完美成效，也開始相約一起運動，甚至跟她詢問瘦身飲食的方法。

潘慧如目前正在拍攝電視劇《我和我的鋼四壁》、《人選之人》，再加上新書要宣傳，10月檔期滿滿。規劃很久的寵物旅館本來已經準備開始著手了，近期也尋找到滿意的場地，但業界前輩勸退她，因為疫情關係，台灣寵物相關行業也是難避寒冬，很多店家都停業甚至業績只剩不到5成，前輩希望她至少等疫情真的趨緩，世界恢復原狀之後，再著手進行，不然很可能一直燒錢。她評估之後，決定開店的事再緩緩，她也笑稱，寵物旅館開設一直延宕，有可能是老天爺希望她乖乖拍戲，不要開設副業了。

張家慧日前剛拍攝完電影及國際平台影集，未來工作規劃還是以戲劇為主，只要避開親熱戲，任何角色都願意接受挑戰。