今年原物料價格飆漲、上游頻頻缺貨又遇上人力短缺，在美國營造業掀起一波創新潮，利用3D列印取代傳統工法。德州營造商Lennar Corp就和3D列印業者Icon共同打造100戶3D列印住宅，是美國目前最大規模的3D列印社區開發案。

Icon先前在墨西哥利用3D列印建造10戶兩房住宅，今年初也和3Strands在德州奧斯丁建造4戶獨棟住宅，而這回和Lennar合作的社區開發案也在奧斯丁附近。

3D列印住宅若能受到廣大市場青睞，有望解決美國長期房市供應短缺問題。房地美（Freddie Mac）統計，去年底美國獨棟住宅赤字高達380萬戶。

美國傳統營造法是靠人工直接在建地上架起木造結構，而3D列印住宅則是在工廠裡列印出水泥房屋結構。Icon採用的3D列印機高4.7公尺，能在一周內印出56坪平房的內外牆結構，與傳統建立木造結構的花費時間相同，但省下許多人力。