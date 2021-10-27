40歲大陸富商周穎是浙江聯合中小企業控股集團創始人，據悉擁有百億身價，今年7月中旬因涉嫌非法吸收公眾存款案被捕，事隔近3個月事情又有驚人發展，爆出周穎還包養電視台7位女主持人，各個貌美如花，包養名單也在陸網瘋傳。

周穎涉嫌非法吸收公眾存款案被捕，事隔快3個月案情又有新進展，今(27日)爆出警方在查案過程中，赫然發現周穎私生活混亂，甚至還包養浙江廣電集團7個美女主持人。根據知情人士透露，目前這7位主持人也被要求退還所有周穎給的金錢與物品，初步估計至少上千萬人民幣，此事也在電視台內部鬧得沸沸揚揚。

大陸富商周穎今年7月涉嫌非法吸收公眾存款案被捕，3個月後爆出驚人進展。(取自微博)

隨後被周穎包養的電視台7仙女名單也在陸網瘋傳，分別為浙江衛視主持人費費、教科影視頻道的夢瑤，還有何潔(已離職)、路燦陽(已離職)、凱琳、楊柳青、白靈路。

在這份包養名單中最令人訝異的莫過於是費費，因為本名費沁雯的費費，現年31歲外型出眾有氣質，更因為主持招牌綜藝節目《王牌對王牌》走紅，令大批網友震驚不解，「真假，我看王牌還挺喜歡她的」、「7個主持人才千萬？怎可能」、「他是有主持人癖好嗎」、「也許不是包養純屬談戀愛呢…有錢人談戀愛給女朋友花100來萬也正常吧，只不過這個劈腿劈得有點多」。對於包養傳聞，費費目前尚未回應。