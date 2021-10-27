蔡英文總統下達動員令，加強公投「四個不同意」的宣導力道。副總統賴清德今晚表示，這個周六蔡英文總統、行政院長蘇貞昌將前往桃園，他也會在周日南下屏東，和社會進行全面性的溝通、對話，清楚說明民進黨「四個不同意」的重要主張。

賴清德也在臉書為說明民進黨的政策立場，他說，用公投擴大民主、讓對話深化參與，是民進黨一路走來的價值，而在激烈的國際競爭與鄰國武力威嚇的環境下，台灣每次邁步，更需要小心謹慎、步步為營。

賴清德表示，「重啟核四、三接遷離、反對美豬、公投綁大選」這四個議題，是在關鍵的十字路口上，限制、阻礙台灣向前邁步的巨大柵欄。

他說，核四重啟，在地小人稠的台灣，無處放置核廢料，尤其處於太平洋火環的地理環境，地震頻繁，重啟核四會對台灣的核能安全，產生巨大威脅。

美豬進口開放符合國際標準的食品，消除與世界的貿易障礙。國際貿易要安全，還要公平，台灣農產品要出口到各國，也要對世界開放市場。美豬是市場的一種選擇，政府一定會嚴格把關食安，讓台灣走入世界。

公投綁大選，造成了三年前的選務混亂，甚至邊開票、邊投票的情形。公投、大選脫鉤，則能讓議題得到充分的思辨及討論，以深化民主品質。

至於三接天然氣站，是政府為了分散能源風險、降低燃煤汙染的決定。政府會兼顧供電穩定、能源多元、保護藻礁的需求。

賴清德強調，台灣的民主，一路走來並非一帆風順，有承擔也有挫折，有進步也有挫敗，但台灣人勇於追求進步、追求世代正義的普世價值，從不會因困難而放棄。

這個周六和周日蔡英文、蘇貞昌、賴清德將分赴各地和社會進行全面性的溝通、對話，他說，1218的四項公投，是台灣民主的定海神針，我們一起全力阻止惡鬥，讓國家繼續進步、改革持續推動。「台灣的未來，值得我們挺身捍衛」。