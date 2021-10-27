針對美國國務卿布林肯支持台灣參與聯合國體系，並表示排除台灣有損聯合國與相關組織工作，呼籲所有聯合國會員國支持。台北市長柯文哲27日發臉書表示，台灣不該再被排拒於國際社會之外，聯合國大會2758號決議屆滿50周年的時刻，並酸「對我來說是4個事實，不是4個堅持」。

柯文哲表示，50年前，中華民國退出聯合國，這50年來，台灣被排拒於國際社會之外，台灣有權參與國際組織，包括聯合國。

柯說，在疫情肆虐的當下，台灣卻不能參與WHO，協助世界解決疫情，這是全世界的損失，在聯合國大會2758號決議屆滿50周年的時刻，我要感謝布林肯國務卿的支持，這份聲明對台灣人意義重大。

柯說，1971年10月25日通過的2758號決議，討論的只有大陸代表權席位問題，並未賦予大陸在聯合國代表台灣人民的權利，台灣是一個民主自由、主權獨立的國家，國家前途遵循著台灣人民的意志，不容許外來勢力的侵犯，對他來說，這不是4個堅持，是4個事實。

柯說，而長久以來，大陸對台灣的打壓與封鎖、在軍事上的騷擾，只是一次又一次擦亮了台灣的招牌，讓台灣被世界看見。

柯說，他也呼籲執政黨要把握這次的機會，向國際社會積極表態，讓台灣務實地參與國際體系，期望台灣重返國際組織，對國際社群做出更大的貢獻。