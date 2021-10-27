推特26日公布第三季財報顯示，上季營收成長37％至12.8億美元、大致符合外界預期，其中廣告營收年增41％至11.4億美元，顯示蘋果更新隱私規定對於廣告收入的衝擊低於預期。經調整後每股盈餘為18美分，優於市場預估的15美分。