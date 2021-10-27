推特Q3廣告營收11.4億美元 年增41％ 20:262021/10/27 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 推特26日公布第三季財報顯示，上季營收成長37％至12.8億美元、大致符合外界預期，其中廣告營收年增41％至11.4億美元，顯示蘋果更新隱私規定對於廣告收入的衝擊低於預期。經調整後每股盈餘為18美分，優於市場預估的15美分。 臉書Q3獲利增17％ 強攻元宇宙 疫情帶旺廣告業務 谷歌母公司Q3獲利強漲68％ #億美 #推特 #廣告 #財報顯示 #營收成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》精測Q3獲利穩步回升 前3季每股賺18.65元 17:222021/10/27 財經 《美股掃瞄》美股消息面：油價創7年新高 貝萊德上看100美元 11:252021/10/27 財經 順達前三季EPS 4.68元 04:102021/10/27 證券．權證 《國際產業》季報佳＋展望俏 微軟盤後漲2％ 10:512021/10/27 財經 《半導體》聯電Q3每股淨利升至1.43元 Q4營收再戰新高 17:222021/10/27 財經 第一金投信：美股動向 財報見真章 04:102021/10/27 專題周報 Q3猛賺 智原上修全年營收 04:102021/10/27 財經要聞 《資訊服務》訊連Q3每股賺0.73元 人臉辨識明年添柴 16:482021/10/27 財經 長科＊上季獲利攀峰 本季營收續拚高 04:102021/10/27 證券．權證 《韓股》三星財報將出爐 韓股觀望收黑 16:482021/10/27 財經 熱門股－晶宏 Q4營收有望寫新高 04:102021/10/27 證券．權證 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 航運冤魂還卡在山頂 聯電又喊簽長約 他爆1關鍵驚喊：慘了 - 財經 高價IC股營收逆勢下滑 3大利空驚揭警訊？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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