小米手機轉型，小米台灣區總監蔣坤揮表示，中長期在台灣手機市場的目標是在2萬元以上價位帶市佔率達20％，並希望能打開尚在高速成長的1～1.5萬元市場，五倍券發放首週小米專賣店人流就比前一週爆增3成，他預期今年小米台灣的雙十一促銷業績將能比去年增加兩位數百分比。

小米手機今年重返台灣市場後，5000元以下市場不再是重點，朝向1.5～2萬元市場以上發展的態勢明顯，小米繼上半年推出首款2萬元以上的小米11後，昨日亮相下半年中高階產品代表作11T Pro與11T。台灣區總監蔣坤揮表示，小米在1.5萬元之上價位帶表現比較弱，目標是用2、3年的時間讓小米在台灣2萬元以上市佔率達到20％。

他也表示，台灣現在超過2.5萬元的5G高階手機市場已經逐漸飽和，不過1～1.5萬元的5G中階市場還在快速成長，他希望藉由11T系列新品協助小米打開這個價位帶的市佔率。

小米引進越來越多小米生態系的家電產品，加上小米也有意將在台手機產品線主力價位帶往1.5萬～2萬元以上區間推進，消費者先試用再購買的需求越來越高，小米除了既有的官網與電商通路之外，實體通路重要性越來越高，蔣坤揮表示，今年拓點重點是百貨公司與商場之外的區域型商圈，目前小米全台實體店面已有25間，預計年底將達到30間。

蔣坤揮也表示，五倍券發放第一週，小米專賣店立刻有所反應，人流比前一週大增3成，家電買氣很旺，不過第二週在小米雙十一促銷即將登場下，買氣雖然縮手但可望在雙十一促銷期重新爆發，他預期小米台灣今年雙十一業績有機會比去年同期增加雙位數百分比。

小米雙十一促銷節在即，小米昨日在台正式發表包括氣炸鍋在內的多款家電新品，以及下半年度高階機種11T Pro與11T，兩款手機都搭載6.67吋AMOLED螢幕打孔螢幕、120Hz螢幕更新率、三鏡頭主相機、主鏡頭為1.08億畫素、5000毫安培電池、17分鐘快充電量可由0達9成以上，最大的差別在Pro採用高通驍龍888、11T則使用聯發科天璣1200，11T的RAM也比Pro略小。11T Pro建議售價為17999元、11T為13999元，即日起開放預購，11月10日在官網與五大電信業者通路同步上市。