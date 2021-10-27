桃園市政府與交通部公路總局合作「機車考照駕訓班訓練計畫」，認為該計畫有助於強化民眾防衛性駕駛道路安全觀念，今年初提供1000名補助名額，10月再度加碼補助1000名。

桃園市長鄭文燦曾於10月4日到中壢太子駕訓班參與新竹監理所舉辦機車駕訓教育觀摩會，深感該計畫對降低道路事故非常有幫助，指示10月再加碼1000名補助名額。

交通局表示，今年初1000個名額、10月加碼1000個名額，再加上公路總局新竹監理所補貼桃園市的1600名，桃園市總計有3600名市民能受惠，民眾經機車駕訓班訓練考取駕照後，每名可補助1300元訓練費。

交通局局長劉慶豐呼籲，若機車駕駛人未具備有防禦駕駛觀念就騎機車上路等同於將自身、別人都暴露在高事故風險之中，機車駕訓班課程除了靜態課程，更包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的新手騎士在上路前預先了解道路風險及防禦駕駛觀念。

交通局提醒，今年度補助時間至11月30日止，抑或受理額滿為止，現桃園市辦理機車駕訓班計有6家，包括長榮駕訓班、國泰駕訓班、大展駕訓班、中正駕訓班、大觀駕訓班及太子駕訓班，有意願者可致電到駕訓班詢問。