格拉斯哥氣候峰會舉行在即，但聯合國（UN）報告先給全球的抗暖化努力澆冷水。報告顯示世界各國減碳計劃允許全球暖化的幅度，遠遠超過《巴黎氣候協定》訂立的目標，美國等排碳大國並未步上實現減碳目標的軌道。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），11月起在英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開，這是2015年超過190國簽署《巴黎協定》以來的首場重要氣候會議，UN周二發布的報告讓這場峰會更添急迫性。

世界各國正想方設法達成《巴黎協定》目標，確保本世紀結束前的全球均溫，比起19世紀工業化前的水平上升不到攝氏2度，最好將升幅盡力控制在攝氏1.5度之內。

西方世界敦促中國、印度等開發中大國，做出更具野心的減碳承諾。但中印槓上歐美國家，指責這些已開發經濟體才是造成地球暖化的禍首，人均碳排量遠勝開發中國家。

迄至9月30日所有按照《巴黎協定》提交的減碳計劃，連同尚未提出的計劃（例如中國），聯合國報告都做了分析，發現計劃中詳述的減碳措施實行至2030年後，到了本世紀末全球均溫仍上升攝氏2.7度。

UN報告還點出，世界各國若做出淨零排放（net-zero emission）承諾，可將本世紀末的全球均溫升幅壓低到攝氏2.2度。

然而各國將達成淨零排放目標的時程，設定在本世紀中葉甚或更晚。中國承諾2060年前實現碳中和（carbon neutral）；美國與歐盟立下2050年前達到淨零排放目標。

報告直指這些大國的承諾欠缺實質性。聯合國環境署主管安德森（Inger Andersen）表示，各國「需要提出更具體的淨零排放承諾。遲至2050年才實現淨零排放計劃，對我們沒什麼益處，我們必須在2030年前就採取行動。」

好幾個G20（20國集團）經濟體，都還沒落實前次提交計劃中的政策以達到減碳目的，遑論今年新提出的計劃，美國即是其中之一。拜登政府雖高舉減碳大旗，但相關法案遭共和黨及民主黨中間派反對阻撓。