日前歐美女星以咖啡色禮服連身褲裝出席漫威電影《永恆族》，帶著五個孩子合影的畫面引起網路熱議，其中她以BALMAIN 2022早春系列露肩平口長禮服，搭配金色耳環、唇環等飾品，舉手投足展現優雅又慵懶的巨星風範，十分符合其電影中角色，同時也讓不少網友感嘆「看不出來她已經46歲了！」

BALMAIN首家快閃店選址於在台北新光三越信義A9館內，並以黑、金色元素打造搖滾奢華時尚氛圍。（ BALMAIN提供）

台灣的粉絲想要跟女神Get同牌服裝，可於即日起至12月31日前，在台北新光三越信義A9館內的首家快閃店BALMAIN STUDIO中，親眼見證品牌精細的設計，本次店裝以品牌代表性黑、金色打造，並以舞台效果十足的DJ台、音響喇叭、燈光等，傳達品牌獨特的搖滾與奢華時尚精神。

另外，店內則展示品牌創意總監Olivier Rousteing 2021 年秋冬男女裝成衣系列的單品及 BALMAIN 配件，包括秀上的太陽眼鏡和最暢銷的 BBUZZ、以及 1945 系列包款，另外也展示品牌創意總監以 「看起來就像是為在月球上行走而鞣製的。」形容的休閒高低筒運動鞋。