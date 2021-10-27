周一圍與章子怡劇中先婚後愛。（八大戲劇台提供）

章子怡1996年進入電影圈，第一次跨界電視演出的古裝大戲《上陽賦》，將於28日晚11點在台首播。劇中她和男主角周一圍先婚後愛，「大王寵妻」灑糖招式，每一場互動都深得網友熱愛；其中大王迎娶王妃的橋段，畫面上周一圍抱起章子怡走過紅毯長廊、甜膩唯美，拍攝結束，周一圍立刻手撐著腰，顯露虛脫模樣，對著幕後鏡頭苦笑：「她（章子怡）可沈了，別看她瘦！」

章子怡笑談這場拍攝過程：「前面還ok，很像個將軍、抱得很有型，但因為是長鏡頭，後來他說我很重。」章子怡忍不住想替自己體重澄清，笑說因為古裝布料厚重、裙子又是拖尾，大王整個要抱著的確很辛苦。

古裝大戲《上陽賦》劇情描述飾演王儇的章子怡，與三皇子子澹楊祐寧為青梅竹馬，因捲入朝堂爭鬥，章子怡成為父親于和偉的棋子，被迫嫁給出身寒門的豫章王蕭綦周一圍，權利交易下的婚姻，最後兩人攜手共定天下。章子怡在宣傳作品時，被問及如果遇到現實中父母阻擾愛情會作何反應？章子怡認為，如果是17、18歲，父母的話還是會聽進去，進入成年人會自己判斷、會去獨立思考，就會尊重自己的意願，她透露：「我從來沒有叛逆過，我估計以後也沒機會，只能在戲劇作品中消遙一下。」

章子怡在2017年時首次擔任選秀節目裡的導師，並和學員周一圍結下不解之緣，之後更開啟合作《上陽賦》的機會。雖然是首次戲劇合作，飾演大王、王妃角色，但不少灑糖對戲的橋段，情感流露自然，粉絲看得過癮。其中有一段戲是周一圍在索橋上掛吊營救章子怡，網友不僅視為如電影級的精彩場面，更封是近年來英雄救美橋段裡最難救的女主角！章子怡透露拍攝這場戲，她非常心疼周一圍，因為他倒吊著整個人都充血了，而且他要先吊著很長的時間，等他準備好，大家才正式進入拍攝。